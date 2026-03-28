BBC Jawad fue una de las víctimas mortales de los ataques de Israel en Líbano.

El funeral de un niño de 11 años y su tío, que murieron en un ataque aéreo de Israel, se realizó en el sur del Líbano.

Jawad Younes y Ragheb Younes, de 41 años, fueron enterrados en Saksakiyeh, el sábado.

Un día antes, el recinto donde se encontraba la familia fue atacado.

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Son algunas de las víctimas más recientes de la ofensiva israelí contra el grupo armado Hezbolá.

Esa organización, que cuenta con el respaldo del gobierno de Irán, lanzó cohetes contra Israel a principios de este mes, en medio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Teherán.

Las autoridades sanitarias libanesas afirman que más de 1.100 personas han muerto desde que comenzó la escalada.

Denuncian que, cada vez más, los civiles se están viendo atrapados en el fuego cruzado.

El ejército israelí no respondió a una solicitud de información sobre el objetivo que perseguía con el ataque que impactó el recinto de la familia Younes.

Lágrimas y nubes de humo

Cientos de personas se reunieron en el centro de Saksakiyeh para el funeral de Jawad y Ragheb.

Mujeres vestidas con túnicas negras lloraban sobre los cuerpos, uno de los cuales estaba cubierto con la bandera amarilla de Hezbolá, un reflejo del apoyo del grupo en esta zona mayoritariamente chiita.

Malak Meslmani, la madre de Jawad, se sentó al lado del cuerpo de su hijo. Le corrían las lágrimas por el rostro.

"Mi hijo es gentil y puro", le dijo a la BBC.

"Le encantaba la idea del martirio, y cuando creciera, quería estar con la resistencia".

"Quería resistir al enemigo Israel que lo mató".

Mientras la procesión fúnebre se dirigía hacia lugar donde se llevaría a cabo el entierro, el sonido de los ataques aéreos israelíes resonaba a lo lejos.

Nubes de humo se elevaban sobre las colinas cercanas.

Sin un aviso previo

El ataque a la casa de la familia Younes ocurrió poco después de las 13:00 hora local (11:00 GMT) del viernes.

El padre de Jawad, Hussein Younes, dijo que su hijo había estado jugando al fútbol con sus nueve primos en ese momento.

De pie, frente a las ruinas de su casa, el padre de Jawad levantó las manos y gritó: "¡No lo sé! ¡No lo sé!", cuando se le preguntó por qué el ejército israelí había atacado la casa.

"Si esto fuera una base militar, no habría niños aquí", le dijo a la BBC.

Abbas Fakih / Getty Los ataques de Israel en su ofensiva contra Hezbolá causan a menudo víctimas civiles.

La BBC habló con varios miembros de la familia y del ayuntamiento local, quienes aseguraron que la familia no tiene ninguna relación militar con Hezbolá.

Cinco personas sobrevivieron al ataque y los heridos fueron trasladados a un hospital cercano. Entre ellos estaba la tía de Jawad, Zeinab.

"Antes de que ocurriera, mi marido y yo estábamos adentro", contó, entre lágrimas, desde su cama en el hospital.

"No vimos nada y no oímos nada… De pronto, me encontré bajo un montón de escombros."

Zeinab está siendo tratada por una fractura en la columna y otra en una pierna. Los médicos dicen que tienen esperanza de que vuelva a caminar, pero probablemente necesitará una cirugía extensa.

Zeinab dijo que no hubo una advertencia previa al ataque y que la familia habría huido si se les hubiera alertado.

Oleada de ataques

El entierro de Jaward y Ragheb se produce justo un día después de que otra familia del mismo barrio enterrara a dos niños y a su madre.

También murieron en bombardeos israelíes en medio de otra oleada de ataques mortales en el sur del Líbano.

El sábado, tres periodistas libaneses murieron en un ataque israelí contra su vehículo, identificado como prensa, según informaron sus empleadores.

Reuters Un ataque israelí mató a tres periodistas en el Líbano.

Ali Shoeib, un conocido corresponsal de Al Manar TV, una cadena afiliada a Hezbolá, murió junto a la reportera Fatima Ftouni y el camarógrafo Mohamed Ftouni del canal Al Mayadeen, según las cadenas.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron que habían matado a Shoeib, a quien describieron como un "terrorista" de la Fuerza Radwan de Hezbolá, que es respaldada por Irán.

Dijeron que había "operado durante años aparentando ser periodista".

Las FDI no se refirieron a las muertes de Fátima ni de Mohamed Ftouni.

El presidente libanés Joseph Aoun calificó el ataque como "crimen descarado" que violó todas las normas bajo las cuales los periodistas deben ser protegidos durante la guerra.

Denuncias

Previamente, el Comité para la Protección de los Periodistas acusó a Israel de matar repetidamente a profesionales de los medios de comunicación afirmando que son militantes, pero sin aportar pruebas creíbles.

También el sábado, en un ataque aéreo israelí murieron cinco paramédicos en la localidad de Zoutar.

Organizaciones de derechos humanos afirman que los repetidos ataques de Israel contra trabajadores de la salud en Líbano podrían constituir crímenes de guerra.

Desde el 2 de marzo, los ataques aéreos israelíes han azotado ciudades y pueblos en todo el Líbano, mientras que las fuerzas terrestres continúan avanzando hacia el sur como parte de una ofensiva en marcha.

Israel afirma que sus operaciones están dirigidas contra objetivos de Hezbolá, pero con frecuencia hay civiles entre los muertos.

El viernes, la agencia de refugiados de la ONU advirtió que Líbano se enfrenta a una crisis humanitaria cada vez más grave, que podría llegar a ser catastrófica.

En estos momentos hay más de un millón de personas desplazadas.

Líbano sigue atrapado en un ciclo de violencia, con Israel y Hezbolá prometiendo continuar la lucha a pesar del creciente costo humano para su población.

Muchos, como los miembros supervivientes de la familia Younes, dicen que están dispuestos a pagar el precio.

"No le tememos a la guerra porque no le tememos a la muerte", dijo Ali, hijo de Zainab.

BBC

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