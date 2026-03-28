Reuters El convoy partió hacia Cuba con ayuda humanitaria.

La Secretaría de Marina de México (Semar) informó, este sábado, que la Armada de ese país localizó las dos embarcaciones tipo velero que habían zarpado de Quintana Roo rumbo a La Habana, el 20 de marzo, y que habían estado buscando en el Caribe.

El jueves en la noche, las autoridades mexicanas habían iniciado un operativo de búsqueda y rescate de ambas embarcaciones ante la ausencia de información sobre su arribo en las fechas que estaban previstas.

Las naves, identificadas como "Friendship" y "Tiger Moth", transportan nueve tripulantes de diferentes nacionalidades.

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"Derivado de las operaciones de búsqueda aérea, el día 27 de marzo del presente año, una aeronave tipo Persuader de la Armada de México logró avistar ambas embarcaciones a aproximadamente 80 millas náuticas al noroeste de Cuba (148 km), confirmando su identidad", señaló en un comunicado Semar.

Posteriormente, las autoridades se comunicaron con el capitán de una de las embarcaciones quien confirmó que las tripulaciones están en buen estado de salud.

También dijo que por "condiciones meteorológicas no favorables, particularmente vientos adversos", se produjo un retraso en su trayectoria.

Semar indicó que los tripulantes "serán acompañados por una unidad de superficie (buque) de la Armada de México para su arribo seguro a Cuba".

En un texto en la red social X, la entidad indicó que "se mantiene comunicación vía radio".

A bordo de los dos veleros viajan dos mujeres, seis hombres y un menor de tres años, de nacionalidades mexicana, cubana, polaca, francesa y estadounidense, según divulgó la agencia EFE.

De acuerdo con la información disponible las embarcaciones tenían previsto llegar a La Habana entre el 24 y el 25 de marzo pero, al no registrarse su arribo ni comunicación con sus tripulantes, se iniciaron los protocolos de emergencia.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, había confirmado que su país también se unió a la búsqueda.

Convoy "Nuestra América"

Los dos veleros forman parte del convoy "Nuestra América", una iniciativa de organizaciones civiles que transportaba ayuda humanitaria a Cuba en medio de la crisis económica extrema que atraviesa el país caribeño, con escasez de casi todos los productos y constantes apagones.

Los barcos localizados eran los últimos de la delegación mexicana de ese convoy, que había salido de Isla Mujeres en misión humanitaria para transportar suministros destinados a la población cubana.

Reuters Los activistas partieron de Isla Mujeres rumbo a La Habana.

La agencia EFE indicó que la misión humanitaria transporta alrededor de 30 toneladas de ayuda entre alimentos, medicamentos, productos de higiene y paneles solares.

El viaje estaba previsto inicialmente para la tarde del viernes 20, pero tuvo que aplazarse al sábado debido a condiciones meteorológicas adversas.

Ante la falta de noticias sobre su paradero, la Marina mexicana desplegó la noche del jueves 26 el operativo con unidades navales, aeronaves y coordinación con diversas instituciones.

Como parte de las primeras medidas, la Semar alertó a los mandos navales regionales y a las estaciones especializadas en rescate marítimo.

"Se efectuó el alertamiento de los Mandos Navales de la Quinta Región Naval, Novena Zona Naval, con sede en Isla Mujeres y Yucalpetén, así como de las Estaciones Navales de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR)", indicó la institución.

Las autoridades mexicanas también establecieron coordinación internacional con centros de salvamento marítimo y autoridades de varios países relacionados con la nacionalidad de los tripulantes.

La Semar mantuvo comunicación en la búsqueda con los Centros Coordinadores de Salvamento Marítimo (MRCC) de Polonia, Francia, Cuba y Estados Unidos, los países de los que los desaparecidos son ciudadanos, además de contactos con agencias consignatarias y representaciones diplomáticas.

El operativo también incluyó un monitoreo continuo de información marítima y meteorológica para ajustar el plan de búsqueda y determinar posibles zonas de deriva de las embarcaciones.

Además, la institución pidió a embarcaciones comerciales, pesqueras, recreativas y plataformas que operan en el Caribe y el Golfo de México que reportaran de inmediato cualquier posible avistamiento.

*Con información del periodista de BBC Mundo Atahualpa Amerise.

BBC

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