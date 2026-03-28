William Abranozicz La mansión se encuentra en las montañas de Asheville, en Carolina del Norte.

Es "una fantasía para viajar en el tiempo". La casa privada más grande de Estados Unidos, Biltmore House, fue el "chateau estadounidense" de George W. Vanderbilt, construido a la escala de un palacio europeo. Llegó a encapsular el glamour y la opulencia de la Edad Dorada, según un nuevo libro. ¿Qué revela esta casa sobre el uno por ciento más rico, entonces y ahora?

Cuando George W. Vanderbilt invitó a familiares y amigos a su casa recién construida en la Nochebuena de 1895, ellos llegaron en vagones de ferrocarril privados por una vía especialmente construida para llevar directamente a su finca en las montañas de Asheville, Carolina del Norte.

El diseño de la mansión de 250 habitaciones se inspiró en los centenarios castillos franceses del Loira, una elección evidente en sus torres y chapiteles.

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El escudo de la familia Vanderbilt estaba presente en todas partes, desde una mesa de estilo renacentista hasta una chimenea en el salón de banquetes de cuatro pisos.

La creación de Vanderbilt fue "un castillo estadounidense construido a la escala de un palacio europeo", según Biltmore House: The Interiors and Collections of George W. Vanderbilt, "Casa Biltmore: Los interiores y colecciones de George W. Vanderbilt", una historia autorizada de la casa y su interior escrita por el curador jefe de Biltmore, Darren Poupore, y la historiadora de arte Laura C Jenkins, con fotografías de William Abranowicz.

Hoy en día Biltmore es un popular destino turístico; las habitaciones son un reflejo auténtico de la época en que George W. Vanderbilt vivió allí. Entrar es como adentrarse en una versión real de Downton Abbey o de la serie de HBO The Gilded Age, "La Edad Dorada".

Pero también es un avatar de la cultura estadounidense, con todas sus aspiraciones y excesos en la verdadera Edad Dorada, esa época de principios del siglo XX de repentino aumento de la riqueza para unas pocas familias, una era de lo que ahora llamaríamos gran desigualdad de ingresos.

William Abranozicz Biltmore House es la mansión privada más grande de Estados Unidos. En la imagen, el jardín de invierno.

Poco más de un siglo después de la Guerra de Independencia de Estados Unidos, que dio origen a un nuevo país, algunos estadounidenses ansiaban la cultura aristocrática que representaba el Viejo Mundo.

Así que intentaron comprarla, construyendo mansiones ostentosas, importando arte y muebles del extranjero, y haciendo alarde de su vida de ocio y riqueza.

El escudo familiar en Biltmore era completamente nuevo, por supuesto. George era nieto de Cornelius Vanderbilt, conocido como el Comodoro, quien, tras comienzos humildes, se convirtió en un magnate de los ferrocarriles y el transporte marítimo.

El Comodoro personificó las despiadadas tácticas de los "barones ladrones" de principios de la Edad Dorada: la creación de enormes monopolios mediante métodos poco éticos o cuestionables, como la manipulación de las cotizaciones bursátiles, el soborno a políticos y la explotación de los trabajadores.

Se cree que el escudo proviene de la cuñada de George, Alva Vanderbilt, quien hoy es más conocida por inspirar en la serie de televisión The Gilded Age a la nueva rica Bertha Russell, interpretada por Carrie Coon, quien se abre camino en la alta sociedad.

No es casualidad que el emblema tome prestado un poco de historia inmerecida, con sus bellotas y hojas de roble dispuestas para evocar la flor de lis de la casa real francesa de Valois.

"La residencia más magnífica"

Los Vanderbilt, los Astor y otras familias adineradas fueron celebridades en su época, y los periódicos seguían con entusiasmo sus exhibiciones de riqueza.

Meses antes de la inauguración en Nochebuena, The New York Times escribió que Biltmore "se propone ser la residencia más magnífica que existe". Muchos Vanderbilt, como Alva, buscaban tal publicidad.

Biltmore Company Archives George W. Vanderbilt -el último a la derecha, con amigos en Granada, España- fue quien mandó construir Biltmore House, la encarnación del glamour de la Edad Dorada.

George era diferente al resto de su familia. "No encaja necesariamente en el molde de los Vanderbilt. No participa activamente en la sociedad neoyorquina. No hereda ninguna responsabilidad empresarial de los intereses ferroviarios de su familia. Pero empieza a coleccionar desde muy joven. Y así, en la evolución del diseño de la casa, vemos sus viajes, su formación, sus relaciones con artistas y comerciantes de arte", dijo Jenkins a la BBC.

A lo largo de los años, George, amante de los libros, viajó por Europa, Asia, Medio Oriente y el norte de África, recopilando conocimiento y obras de arte para llevar a casa.

La Casa Biltmore, señaló Jenkins, "termina siendo una especie de retrato increíblemente personal de un hombre" que participó en cada detalle de su planificación.

Cuando George decidió construir su mansión en un lugar aislado, lejos de las extravagantes casas Vanderbilt en la Quinta Avenida de Nueva York y en Newport, Rhode Island, contrató al reconocido arquitecto Richard Morris Hunt, quien había creado otras mansiones con ecos europeos para miembros de su familia.

Frederick Law Olmsted, famoso por haber diseñado el Central Park de Nueva York, creó los jardines formales de Biltmore, los paisajes en terrazas y un camino sinuoso de cinco kilómetros que conducía a la finca.

El camino estaba bordeado de árboles y arbustos en flor que ocultaban la vista de la casa hasta que una curva la revelaba repentinamente, una estrategia diseñada para provocar asombro y admiración.

William Abranozicz Biltmore, al igual que otras grandes mansiones de la época, reflejaba la cultura aristocrática del viejo mundo. En la imagen se ve la galería de tapices.

Antes de que Hunt comenzara su diseño, él y George viajaron juntos por Francia, visitando castillos de los siglos XV y XVI.

El exterior de Biltmore se inspiró especialmente en el castillo de Blois, con su mezcla de épocas.

Las fotografías contiguas del libro resaltan la similitud de su estilo neorenacentista, que incorpora elementos medievales. Hunt añadió gárgolas, con algunos rostros inspirados en el suyo.

En otros viajes, George adquirió 300 alfombras en una sola parada en Londres, y desde El Cairo envió plantas y palmeras para el jardín de invierno de Biltmore.

Además, incorporó tecnología de vanguardia en toda la casa: una gran escalera central se encuentra junto a un estrecho ascensor, uno de los primeros en una casa particular.

Aunque la casa evoca una añoranza de un pasado europeo, o de casi cualquier pasado culto, la mezcla de épocas en sus interiores no se debía a la ignorancia ni a la desesperación.

Era típico de los diseñadores del siglo XIX, afirma Jenkins. "Decoraban habitaciones específicas de maneras específicas, pero no hay un estilo unificador en el interior".

"Así, se puede tener un salón de estilo francés, una sala de fumadores de inspiración británica y un comedor renacentista. Aprovechan estos momentos del pasado y los utilizan en los interiores de una manera que casi evoca una residencia que ha existido durante mucho tiempo y que, en cierto modo, ha evolucionado con el tiempo".

William Abranozicz La grandeza y opulencia de Biltmore se vio influenciada por los castillos del Loira, en Francia.

Con ese espíritu, la entrada a las habitaciones de invitados de Biltmore exhibe retratos de cuerpo entero realizados por John Singer Sargent de Hunt y Olmsted, comisionados por Vanderbilt.

Un opulento dormitorio de invitados de estilo Luis XVI tiene muebles inspirados en algunos de Versalles.

Y el salón de banquetes alberga un trono de madera tallada de estilo gótico, un tapiz del siglo XVII con el escudo de armas del cardenal Richelieu y una de las obras más significativas de la colección: un conjunto de tapices flamencos del siglo XVI hechos de lana, seda y oro, que muestra la historia de Vulcano y Venus.

Algunos elementos de Biltmore se inspiraron en pueblos ingleses. Fuera de los portones de entrada al camino que lleva a la mansión, George construyó viviendas para los trabajadores que se asemejaban a un pueblo inglés, con una escuela y una capilla.

Biltmore House tiene una sala de billar, una sala de fumadores y una armería, aunque a George no le gustaba cazar.

Los sirvientes trabajaban en enormes cocinas y lavanderías en el sótano. "Creo que hay interés en cómo vivía la gente más adinerada", dice Poupore sobre el atractivo de Biltmore para los visitantes. Sin embargo, añade: "Muchos de nuestros huéspedes nos comentan que se identifican más con el personal doméstico".

"La molesta realidad"

Durante la Edad Dorada hubo descontento contra los muy ricos en algunos sectores. Eran la prueba viviente de la enorme brecha entre ricos y pobres.

Pero fue la economía, más que la indignación pública, la que finalmente pasó factura. Y tras la Gran Depresión ni siquiera los Vanderbilt pudieron seguir siendo lo suficientemente ricos.

En 1930, como tantas de las fincas británicas que George había imitado, Biltmore abrió sus puertas al público para evitar su venta. George falleció en 1914 y su viuda y su hija, Cornelia, continuaron en Biltmore.

Cornelia fue una de las Vanderbilt más pintorescas y se casó -algo que quizás no sorprenda- con un aristócrata británico, John Cecil, pero posteriormente lo abandonó a él y a sus dos hijos pequeños en Biltmore y huyó para siempre.

Un artículo periodístico no confirmado afirmó que, en Nueva York, Cornelia se tiñó el pelo de rosa y se hacía llamar Nilcha. Definitivamente se mudó a Inglaterra, se casó dos veces más y continuó discretamente con su labor filantrópica.

Cecil permaneció en Biltmore y administró la finca, que sus descendientes aún dirigen. Han ampliado el negocio con posadas, tiendas y una bodega.

Una película de 2023 rodada en el lugar, una historia romántica de viajes en el tiempo titulada "Una Navidad en Biltmore", tuvo tanto éxito en el canal Hallmark que se está rodando allí una nueva película.

William Abranozicz El dormitorio de George W. Vanderbilt se encuentra entre las habitaciones que aparecen en el nuevo libro "Biltmore House: The Interiors and Collections of George W. Vanderbilt", "Casa Biltmore: Los interiores y colecciones de George W. Vanderbilt".

En cierto modo, la fascinación del siglo XIX por los ricos de la Edad Dorada es diferente a nuestra conexión actual con las celebridades.

Hoy en día se puede comprar maquillaje marca Kardashian o la línea de mermeladas y conservas de Meghan Markle y adquirir un poco de su glamour. Ningún estadounidense promedio podría siquiera soñar con entrar en el mundo de los Vanderbilt en su apogeo.

Pero algunas cosas nunca cambian. Anderson Cooper, presentador de CNN y tataranieto del Comodoro e hijo de Gloria Vanderbilt, contó la historia de su familia en el libro Vanderbilt: The Rise and Fall of an American Dynasty, "Vanderbilt: El ascenso y caída de una Dinastía Estadounidense". También retrató a otra familia en su libro "Astor".

En "Astor", Cooper dice que la extravagancia y el gasto ostentoso de la Edad Dorada se reflejan en el mundo actual. Y escribe: "Ahora vemos a los ultra ricos con trajes espaciales hechos a medida viajando en cohetes financiados con fondos privados".

Como una película de Hallmark, Biltmore es una especie de fantasía para viajar en el tiempo, que permite escapar de las dificultades del presente hacia un pasado lujoso y artístico, sin la molesta realidad de estar en el piso inferior del uno por ciento más rico.

Biltmore House: The Interiors and Collections of George W. Vanderbilt, Biltmore House: Los interiores y colecciones de George W. Vanderbilt, de Darren Poupore y Laura C. Jenkins, con fotografías de William Abranowicz, fue publicado por la editorial Rizzoli.

Puedes leer aquí la nota original en inglés.

BBC

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