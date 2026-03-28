Mohammed Hamoud/Anadolu via Getty Images Los hutíes que gobiernan parte de Yemen han cumplido sus amenazas y se han atacado a Israel en solidaridad con Irán.

El conflicto en Medio Oriente continúa expandiéndose.

Al cumplirse un mes desde el inicio de la campaña militar de Estados Unidos e Israel contra Irán —operación que también ha alcanzado al Líbano y a zonas de Irak— se ha abierto ahora un nuevo frente: Yemen, desde donde fueron lanzados misiles hacia territorio israelí.

La información fue difundida a primera hora de este sábado por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en su canal de Telegram, donde aseguraron que sus sistemas de defensa antiaérea estaban "operativos para interceptar la amenaza".

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Quince minutos después, por la misma vía, las autoridades militares informaron que los proyectiles habían sido interceptados y que no se habían registrado víctimas ni daños.

Horas más tarde, los hutíes —el grupo islamista que controla parte de Yemen— confirmaron que habían lanzado una andanada de misiles balísticos "en contra de objetivos militares israelíes estratégicos" en respuesta a los ataques de ese país contra Irán, Líbano, Irak y los territorios palestinos.

Asimismo, advirtieron que sus ataques continuarán "hasta que cese la agresión contra todos los frentes de resistencia".

La incursión parece confirmar la advertencia que horas antes había hecho Yahya Saree, vocero de las Fuerzas Armadas Yemeníes —la facción hutí del ejército del país árabe—, quien afirmó que "tenemos los dedos listos en el gatillo para una intervención militar directa".

De mal en peor

La incorporación de los hutíes al conflicto plantea "la posibilidad de una guerra a mayor escala, con un nuevo frente en la península arábiga", escribió Jo Floto, jefe de la oficina de Medio Oriente de la BBC.

Esta posibilidad podría agravar las turbulencias que ya afectan a los mercados desde hace casi un mes. ¿La razón? Este grupo islamista controla desde 2014 el noroeste de Yemen y, por lo tanto, otra de las principales rutas comerciales del mundo: el mar Rojo.

A finales de 2023, durante la guerra entre Israel y Hamás tras los ataques del 7 de octubre, la agrupación —integrada en el llamado "Eje de la Resistencia" y respaldada por el régimen de los ayatolás iraníes— lanzó una ola de ataques contra buques de carga que transitaban por el mar Rojo rumbo al canal de Suez, en solidaridad con los palestinos.

Los drones y misiles hutíes impactaron varias embarcaciones, algunas de las cuales terminaron hundidas, lo que obligó a las navieras a buscar rutas alternativas más seguras, pero también más largas y costosas, como el cruce por el cabo de Buena Esperanza, en el sur de África. Esto provocó trastornos en las cadenas de producción y en el comercio internacional.

Wisam Hashlamoun/Anadolu via Getty Images) Las autoridades israelíes aseguraron haber interceptado los misiles que los hutíes lanzaron desde Yemen.

Los ataques llevaron a EE.UU., Reino Unido y otros países a lanzar una campaña de bombardeos en contra de posiciones del grupo y a enviar naves de guerra para reabrir el paso.

En 2025, Washington volvió a atacar posiciones del grupo en Yemen para evitar nuevos incidentes que afectaran el comercio mundial.

Sin embargo, una repetición de los ataques en el Mar Rojo en el contexto actual —con el estrecho de Ormuz de facto cerrado por Irán, por donde transita el 25% del crudo que consume el mundo— podría empeorar aún más las perspectivas económicas mundiales, aseguraron expertos.

"Ya vivimos una pesadilla, y esto la empeoraría aún más", advirtió a BBC Radio 4 Farea Al Muslimi, investigador de Chatham House, un reconocido centro de estudios británico.

Roberto Schmidt/Getty Images Pese a que Trump asegura que el conflicto está por concluir, los hechos parecen indicar que no hace más que expandirse por la región.

En varios frentes

Los hutíes no son los únicos que han disparado misiles. En las últimas horas, las autoridades de cuatro países del golfo Pérsico/Arábigo informaron que interceptaron drones y proyectiles lanzados desde Irán contra su territorio.

Las autoridades de Arabia Saudita aseguraron que derribaron tres vehículos no tripulados y misiles que se dirigían hacia su capital, Riad.

Por su parte, la Agencia de Aviación Civil de Kuwait afirmó que varios drones impactaron el aeropuerto internacional del emirato, provocando daños significativos a su sistema de radar pero sin dejar víctimas, según informó la agencia estatal KUNA.

Mientras tanto, en Abu Dabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos, cinco personas —todas de nacionalidad india— resultaron heridas luego de que los restos de un cohete iraní interceptado cayeran al suelo, reportaron las autoridades locales.

El ejército de Israel, entretanto, ha confirmado que ha continuado sus bombardeos contra Irán y el sur del Líbano.

"Durante la noche, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) llevaron a cabo ataques aéreos y marítimos contra decenas de objetivos en varias zonas del sur del Líbano", afirma el comunicado.

"En estos momentos, las FDI continúan atacando la infraestructura terrorista de Hezbolá en todo el Líbano", se agrega en el escrito, mientras que el grupo chiita también aseguró haber atacado posiciones militares israelíes al norte de ese país.

Esta secuencia de sucesos pone en duda las palabras del presidente de EE.UU., Donald Trump, y algunos de sus colaboradores más cercanos, quienes en las últimas horas han asegurado que el fin de las hostilidades está cerca.

"Irán está siendo diezmado", dijo Trump el viernes, para luego asegurar: "Estamos hablando ahora (con ellos). Quieren llegar a un acuerdo".

BBC

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