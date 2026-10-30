Getty Images Binance es el mayor sitio de intercambio de bitcoins en el mundo.

El anuncio hizo temblar a América Latina: el gigante de las criptomonedas Binance vio comprometidos US$6.300 millones en activos digitales en lo que ya se considera el mayor hackeo en la historia de esta industria.

Binance se ha consolidado durante años como la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo y, en países como Argentina y Venezuela, una noticia de esta magnitud ha generado una profunda incertidumbre.

Se estima que el 19% de la población argentina tiene inversiones en bitcoin, y una gran parte de las transacciones se realiza a través de esta plataforma.

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De hecho, según datos de Binance, en 2024 el 7,2% del tráfico global de la plataforma provino de Argentina, la cifra más alta del mundo.

Aunque hasta ahora se desconoce el número exacto de usuarios de Binance en el país, la noticia reavivó viejos fantasmas financieros.

Si bien la compañía anunció que "cubrirá todas las pérdidas", también informó que durante las siguientes 48 horas no se podrían realizar retiros mientras se solucionan los problemas técnicos derivados del ataque.

La medida evocó para muchos argentinos el recuerdo del "corralito", la restricción impuesta a principios de la década de 2000 cuando, en medio de una profunda crisis económica, el gobierno limitó el retiro de depósitos bancarios y restringió el acceso a dólares en efectivo.

Sin embargo, líderes de opinión del sector y responsables de billeteras digitales destacaron la rápida respuesta de la plataforma.

También señalaron que la reacción coordinada de los usuarios y de otras empresas evitó que la situación se convirtiera en un problema aún más grave.

"La rapidez con la que otras compañías intervinieron para bloquear los fondos comprometidos fue uno de los aspectos positivos del episodio", le dijo al portal de noticias Infobae Ariel Sbdar, director de Cocos Capital.

Pero el incidente también pone en evidencia una realidad que se ha acentuado con los años: la inestabilidad de las políticas económicas en algunos países de la región ha llevado a muchas personas a refugiarse en las criptomonedas.

"Entre julio de 2025 y junio de 2026 se movieron en Argentina US$88.500 millones [en criptomonedas], un 15,3% más que el año anterior y una cifra muy relevante para un país de nuestro tamaño", le dijo hace algunos meses al diario La Nación Matías Alberti, gerente general de Binance para Argentina y el Cono Sur.

A este fenómeno se suma Venezuela, país que la firma de análisis Chainalysis ubicó en el puesto 13 del mundo en adopción de criptomonedas en 2024.

Muchas de esas transacciones también se realizan a través de Binance.

Para los expertos, Argentina y Venezuela son casos distintos, pero comparten una historia de inestabilidad económica.

Otros países de la región, especialmente de Centroamérica, también han mostrado un creciente interés por estos activos digitales.

A ello se suma Brasil, el mayor mercado de criptomonedas de América Latina y donde Binance está integrada con el sistema de pagos Pix.

Sin embargo, el país no ha experimentado los problemas de inestabilidad económica que han marcado a Argentina y Venezuela.

Argentina y la inflación

Aunque Brasil es la principal potencia regional en materia de criptomonedas, Binance encuentra en Argentina uno de sus mercados más dinámicos.

En los últimos años, el país ha registrado un importante crecimiento en el uso de criptomonedas, muchas de ellas operadas a través de la plataforma afectada por el hackeo.

Para numerosos analistas, la elevada inflación de los últimos años, que llegó a acercarse al 200% anual, junto con la depreciación constante de la moneda local, empujó a muchas personas a buscar activos considerados más estables.

Uno de ellos fue bitcoin.

"Argentina es uno de los mercados con mayor adopción de criptomonedas, impulsada principalmente por factores económicos como la inflación, la volatilidad cambiaria y la búsqueda de alternativas para preservar el valor de los ahorros", explicó a La Nación Andrés Ondarra, gerente general de Nexo Argentina.

Por ello existía el temor de que un hackeo de semejantes proporciones terminara afectando el ecosistema financiero y de activos digitales del país.

Getty Images En Venezuela las cadenas de bitcoin también han servido para ayudar a la estabilidad financiera de las personas.

Sin embargo, la decisión de varias empresas de congelar los activos comprometidos y la promesa de Binance de responder por los fondos afectados evitaron que la situación se tradujera en una nueva jornada de pérdidas para los inversionistas argentinos.

Pero eso no significa que la amenaza haya desaparecido.

Tanto Ondarra como Sbdar, entre otros especialistas, advirtieron sobre posibles campañas de fraude mediante enlaces maliciosos dirigidos a usuarios que intenten recuperar o verificar sus inversiones.

Además, este nuevo ataque, el mayor registrado hasta ahora en la industria, vuelve a poner de relieve la vulnerabilidad del sector.

Solo en septiembre, el intercambio de criptomonedas Bitget informó del robo de aproximadamente US$350 millones en activos digitales.

Para Julio López, experto en seguridad informática, el hecho de que se haya sustraído una cantidad tan elevada de dinero en tan poco tiempo pone en entredicho la solidez de un mercado como el de las criptomonedas.

"Algo tiene que cambiar. Porque hechos como este generan desconfianza en un sector que todavía no termina de consolidar plenamente la confianza de los usuarios", le dijo López al canal de noticias TN.

Venezuela: remesas y acceso a dólares digitales

Aunque todavía no existen datos oficiales sobre el impacto del incidente en Venezuela, varios analistas consideran que la repercusión podría haber sido incluso mayor, debido a que la plataforma cumple funciones que van mucho más allá del simple resguardo de ahorros.

Getty Images El hackeo a Binance ha sido el peor a una plataforma de intercambio de bitcoins en la historia.

Para muchos usuarios, Binance es una herramienta para recibir remesas, preservar su poder adquisitivo y acceder a dólares digitales fuera del sistema bancario tradicional.

"Es una excelente plataforma para convertir rápidamente los bolívares que recibimos en monedas virtuales vinculadas uno a uno al dólar estadounidense", señala el analista Aníbal Garrido en el pódcast Separando el dinero y el Estado.

"Permite protegerse de la inflación de una manera mucho más sencilla que a través del sistema bancario tradicional. Y facilita la recepción de moneda extranjera, como las remesas que envían personas desde otros países", agrega.

"Me ha pasado que llego a una tienda en Venezuela y pregunto: '¿Aceptan criptomonedas?' Me responden: 'No, pero acepto Binance’".

En países como México, donde una parte significativa de las operaciones con bitcoin se realizan a través de esta plataforma, el hackeo generó más interrogantes sobre la seguridad y el futuro de las inversiones en criptomonedas que efectos inmediatos sobre los usuarios.

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