Reuters

"No ha habido un solo momento desde esa noche que no sienta dolor", dijo Christa Pike en su primera declaración desde la fallida ejecución en septiembre en Tennessee, Estados Unidos.

"Me duele el cuerpo. Me duelen los brazos. Me duelen las manos. Me duele la garganta. Todavía tengo dificultades para hablar. Y el dolor no es solo físico. Hay dolor en mi mente y en mi alma", aseguró en un comunicado difundido por su equipo legal en redes sociales este viernes.

Pike, de 50 años, fue dada de alta del hospital a fines de septiembre después de sobrevivir a dos inyecciones letales del fármaco pentobarbital, que la dejaron en estado crítico.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

A partir de entonces, fue enviada de nuevo a la prisión donde ha estado recluida los últimos 30 años por asesinar a Colleen Slemmer en 1995.

Se cree que Pike es la única persona que ha sobrevivido a un intento de ejecución por inyección letal.

Sus abogados habían dicho anteriormente que había sufrido neumonía tras el intento de ejecución, tenía una inflamación significativa en los brazos y tampoco podía tragar.

"Me estoy recuperando y sé que me estoy haciendo más fuerte", dijo en su declaración del viernes. "Pero sanar no es lo mismo que estar bien".

Pike tenía 18 años cuando ella y su entonces novio, Tadaryl Shipp, golpearon, torturaron y mataron a Slemmer, de 19 años, a quien habían conocido en un campo de capacitación para jóvenes de bajos ingresos.

Shipp se libró de la pena de muerte porque no era legalmente mayor de edad cuando se cometió el delito. Sigue en prisión.

La primera mujer

Pike fue la primera mujer que enfrentaba la ejecución en el estado de Tennessee en más de 200 años.

Sus abogados llevaban décadas intentando que se anulara su condena.

En los días previos a la fecha prevista para su muerte, tanto la Corte Suprema de EE.UU. como el gobernador de Tennessee, Bill Lee, se negaron a detenerla.

Tras los intentos fallidos, los abogados de Pike han reiterado su petición de que se le conmute la pena.

El gobernador de Tennessee, Bill Lee, suspendió todas las ejecuciones durante el resto del año y ordenó una revisión independiente para "determinar exactamente qué ocurrió".

En una audiencia judicial celebrada después del fallido intento, el fiscal general adjunto de Tennessee, Will Ayers, le dijo al juez que desconocía si el estado tenía previsto volver a intentar ejecutarla.

El juez ordenó a las autoridades que conservaran todas las pruebas relacionadas con el intento fallido de ejecución, que podrían servir de base para una futura demanda en contra el estado de Tennessee.

Esta semana, los periodistas le preguntaron a Lee sobre un posible segundo intento de ejecución de Pike, a lo que respondió: "Supongo que su sentencia seguirá siendo la misma que antes, a menos que los tribunales determinen lo contrario.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

BBC News Mundo La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. Ver más