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Las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos de este 3 de noviembre podrían tener un gran impacto en el resto de la presidencia de Donald Trump.

El martes los estadounidenses elegirán a los miembros del Congreso, que está compuesto por dos cámaras: la Cámara de Representantes y el Senado.

Las elecciones se celebran cada dos años, y cuando tienen lugar a la mitad del mandato de cuatro años del presidente se denominan elecciones de mitad de mandato.

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Una tarea fundamental del Congreso es crear y aprobar leyes que se aplican en todo el país.

El resultado de las elecciones de mitad de periodo o mandato decidirá qué partido político -los republicanos de Trump o los demócratas de la oposición- controlará el Congreso y con qué facilidad podrá el presidente llevar a cabo sus planes los dos próximos años.

Los resultados también se consideran un indicador del grado de satisfacción de los estadounidenses con la gestión de Trump hasta el momento.

1. ¿Quiénes serán elegidos?

Se reelige a los 435 miembros de la Cámara de Representantes, la cámara baja del Congreso, que cumplen mandatos fijos de dos años. La Cámara es habitualmente el lugar donde se presentan y debaten los proyectos de ley.

También se renuevan 35 de los 100 escaños del Senado, la cámara alta. Los senadores cumplen mandatos de seis años. Entre otras funciones aprueban o bloquean los proyectos de ley que reciben de la Cámara de Representantes.

Ese mismo día los votantes de gran parte de Estados Unidos también elegirán a sus representantes estatales. Las elecciones a gobernador en California, Florida, Georgia y Michigan serán algunas de las más observadas.

2. ¿Cuáles son los temas clave?

La economía estadounidense preocupa a muchos votantes que se enfrentan al problema de los altos precios del combustible, los alimentos, la vivienda y la atención médica.

La inflación se mantiene por encima del nivel fijado como objetivo por la Reserva Federal de Estados Unidos, en parte debido a la guerra que Estados Unidos e Israel iniciaron con Irán en febrero.

Los demócratas argumentan que los aranceles impuestos por Trump también ha provocado un aumento de los precios para los estadounidenses.

La inmigración es otro tema clave. Los republicanos afirman que Trump cumplió una importante promesa de campaña en 2024 al reforzar la seguridad fronteriza e iniciar una política de mano dura , y a menudo controvertida, contra la inmigración.

En las últimas semanas, la preocupación por la inteligencia artificial se agudizó. Políticos de alto rango de ambos partidos coincidieron en la necesidad de regularla, posicionándose en contra de Trump, quien rechaza la idea de leyes para controlar el desarrollo de esta tecnología.

3. ¿Qué está en juego?

El Congreso es uno de los tres poderes del Estado, junto con la presidencia y el poder judicial. Su control es fundamental para la elaboración de las leyes.

Tanto la Cámara de Representantes como el Senado están actualmente en manos del Partido Republicano. Sin embargo, su mayoría es muy ajustada. Cuentan con 218 escaños en la Cámara, el número mínimo necesario para controlarla, más un independiente que vota con ellos.

En el Senado los republicanos tienen 53 escaños. La cámara alta solo cambiará de manos si los demócratas logran 51, lo que superaría el voto de desempate del vicepresidente -actualmente republicano- en caso de que ambos partidos obtengan 50.

Si los demócratas de la oposición recuperan el control de al menos una de las cámaras, obtendrán el poder para presentar sus propias leyes ante el pleno.

4. ¿Quién podría ganar?

En el pasado, los votantes han tendido a "castigar" al partido del presidente y a votar en su contra.

Las encuestas recientes muestran un bajo índice de aprobación para el mandatario. Comenzó su segundo mandato con un índice de aprobación de poco más del 50%, según el sitio web de encuestas Silver Bulletin, pero a principios de octubre este se situaba en torno al 37%. Mientras tanto, el 61% lo desaprobaba.

Pero no todos los escaños en juego son competitivos. Algunos son un triunfo seguro para los republicanos o los demócratas.

CBS News, socio estadounidense de la BBC, identifica diez contiendas en el Senado a las que prestar atención, en estados como Iowa y New Hampshire, y 42 contiendas para la Cámara de Representantes, en estados como Arizona y Ohio.

La votación es más impredecible este año debido a la disputa entre los dos partidos sobre la forma en que se delimitan los distritos electorales en la Cámara de Representantes.

Los republicanos intentaron obtener ventaja creando mapas electorales más favorables en ciertos estados, y los demócratas hicieron lo mismo.

Getty Images Trump no puede presentarse en las elecciones presidenciales de 2028.

5. ¿Qué significa esto para Trump?

Si los demócratas ganan la Cámara de Representantes o el Senado (o ambas), a Trump le resultará difícil conseguir que se apruebe alguna ley en el Congreso.

Por lo tanto, sus planes internos podrían verse frustrados, aunque él ha encontrado maneras de ejercer el poder sin el apoyo de su partido.

El control demócrata de cualquiera de las cámaras también significaría que podrían usar comités para investigar aspectos de la presidencia de Trump. Las acusaciones de corrupción, el nuevo salón de baile de la Casa Blanca y las tácticas de la policía que se encarga de implementar la dura política migratoria podrían ser objeto de escrutinio.

También existe un debate dentro del Partido Demócrata sobre si se debe destituir a Trump, lo que significa presentar cargos en el Congreso que constituirían la base de un juicio político, no penal.

Si el Partido Republicano mantiene el control del Congreso, Trump podrá seguir adelante con sus planes durante el resto de su mandato.

6. ¿Qué significa esto para las elecciones de 2028?

El nombre del presidente no figura en la papeleta de la votación de este 3 de noviembre, aunque Trump ha instado a los republicanos a pretender que sí lon está votando a él como muestra de respaldo a sus políticas.

Sean cuales sean los resultados, es probable que los comentaristas los utilicen para argumentar sobre lo que piensan los votantes acerca del rumbo que está tomando el país bajo el liderazgo de Trump.

Trump no puede presentarse a la presidencia por tercera vez. Tras las elecciones de mitad de mandato, es de esperar que comiencen las especulaciones sobre quién podría ser su sucesor como candidato republicano a la presidencia en 2028, y quién podría competir contra esa persona por el Partido Demócrata.

*Información adicional de Deirdre Finnerty.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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