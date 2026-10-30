Getty Images Binance es la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo.

Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, sufrió lo que se cree que es el mayor hackeo de la historia, por un valor de US$6.300 millones.

Las criptomonedas son un tipo de activo digital que no existe físicamente como el dinero en efectivo. En cambio, los usuarios utilizan billeteras digitales en sus teléfonos inteligentes o computadoras para acceder a ellas y administrarlas.

Richard Teng, codirector ejecutivo de Binance, afirmó que la empresa está colaborando con las autoridades para esclarecer lo sucedido y que cubrirá todas las pérdidas.

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Los primeros análisis de expertos del sector sugieren que grupos asociados a Corea del Norte podrían estar detrás del ataque informático, algo que no se ha confirmado.

En los últimos años, los ciberataques patrocinados por el estado norcoreano se han centrado cada vez más en el robo de grandes cantidades de criptomonedas, lo que se ha convertido en una importante fuente de ingresos para el régimen de Pyongyang.

Esto es lo que sabemos hasta ahora.

¿Qué es Binance?

Binance es la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo por volumen de operaciones.

En esta plataforma, los usuarios pueden comprar, vender e intercambiar monedas digitales, como Bitcoin, así como depositarlas y retirarlas.

Fue fundada en China en 2017 y cuenta con cientos de millones de usuarios registrados en todo el mundo.

Binance ha estado bajo escrutinio en los últimos años, especialmente en 2023, cuando su entonces director ejecutivo, Changpeng Zhao, dimitió tras declararse culpable de delitos de lavado de dinero.

El año pasado, una demanda en Estados Unidos acusó a la empresa de ayudar a enviar millones de dólares a organizaciones que el gobierno estadounidense ha designado como terroristas.

La compañía afirmó en 2024 tener activos por valor de más de US$160.000 millones.

¿Cómo se produjo el hackeo?

El ataque informático se produjo en Binance.com, la plataforma de intercambio centralizada global de Binance.

Binance.us, que ofrece servicios de negociación específicamente para residentes de EE. UU., afirmó que no se ha visto afectada por este problema.

En un comunicado, Teng afirmó: "Nuestra investigación inicial sugiere que este incidente de seguridad pudo haber comenzado con la computadora portátil de un ingeniero de desarrollo y operaciones que fue comprometida".

"Eso le dio al atacante acceso a un contenedor de servicios, desde donde envió transacciones de retiro de dinero no autorizadas".

Según explicó, el ataque informático "no fue una simple acción de 'un solo clic’", sino un "proceso de ataque más complejo".

Raghu Nandakumara, vicepresidente de estrategia industrial de la plataforma de ciberseguridad Illumio, dijo que esto podría significar que un ingeniero fue "persuadido para hacer una prueba" y que el malware (software malicioso) "se instaló en su computadora portátil mientras la hacía".

Según Nandakumara, dado que el portátil ya contaba con suficientes privilegios de seguridad, los primeros informes sugieren que se convirtió en "la vía de acceso del atacante directamente a la producción y, desde allí, a las billeteras".

"Se puede construir una bóveda con cortafuegos matemáticos, pero si se puede engañar a la persona que tiene las llaves, la bóveda se abre", dijo el Dr. Clive Summerfield, director de FARx, una empresa de biometría y seguridad con IA.

Bloomberg via Getty Images Richard Teng, codirector ejecutivo de Binance, dijo que la compañía cubrirá todas las posibles pérdidas.

¿Quién está detrás del hackeo?

Aún se desconoce quién está detrás del ataque, pero algunas firmas de análisis de datos han señalado a Corea del Norte. No ha sido confirmado.

La empresa de investigaciones impulsadas por IA, TRM Labs, afirmó en un informe que varios elementos del ataque a Binance se parecían a incidentes anteriores vinculados al país, incluido un ataque informático por US$1.500 millones a la plataforma ByBit en 2025.

Estos ataques anteriores se han vinculado a un grupo de ciberdelincuentes acusados de trabajar directamente para el régimen norcoreano, denominado Grupo Lázaro, también conocido como TraderTraitor.

El Dr. Edward Howell, experto en política exterior norcoreana de la Universidad de Oxford, declaró a la BBC que Pyongyang "tiene un largo historial de uso de la guerra cibernética para extraer dinero".

Howell afirmó que Corea del Norte "básicamente tiene una agencia estatal de guerra cibernética", que utiliza "para financiar sus programas de armas de destrucción masiva" y como un "fondo ilícito" para el régimen de su líder, Kim Jong-un.

Howell añadió que, a día de hoy, "entre el 40 y el 50% de los programas de armas de destrucción masiva de Corea del Norte se financian mediante la guerra cibernética y con criptomonedas".

Corea del Norte siempre ha negado cualquier implicación en estos ataques; Binance no ha respondido directamente a las preguntas de la BBC sobre los posibles vínculos del incidente con la zona.

¿Qué significa esto para los usuarios de Binance?

En su declaración, Teng afirmó que los fondos de los usuarios de Binance están seguros y que, como medida de precaución, todos los depósitos y retiros se suspendieron temporalmente.

Dijo que la empresa cubriría todas las pérdidas con su reserva de emergencia creada para este tipo de situaciones, y que el resto lo sufragaría con fondos propios de la compañía.

Binance ha declarado que ha estado trabajando con sus socios para congelar los activos afectados, y que, según se informa, ya se localizaron alrededor de US$3.000 millones.

Teng dijo que los usuarios preocupados pueden revisar sus cuentas de Binance. Los expertos recomiendan hacerlo a través de la aplicación y el sitio web oficiales, y ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente de la empresa si tienen alguna duda.

También se ha advertido a los usuarios de otras plataformas de criptomonedas que tengan cuidado con los piratas informáticos que intentan aprovecharse de la situación.

Marijus Briedis, director de tecnología de NordVPN, dijo que los usuarios deben estar alerta ante cosas como "un correo electrónico que afirma que sus fondos están en riesgo", "una cuenta de soporte falsa que ofrece ayuda" o "un mensaje que le insta a transferir su criptomoneda a una billetera 'segura’".

"Consulte las actualizaciones a través de la aplicación de Binance o de una dirección web en la que ya confíe", aconsejó.

También recomendó: "Evite los enlaces en mensajes no solicitados y nunca le dé a nadie su contraseña, códigos de verificación o frase de recuperación de billetera."

Getty Images Binance.us afirmó no haberse visto afectado por el problema.

¿Qué significa esto para las criptomonedas y el sistema financiero en general?

Jennifer Craven, experta en fraude comercial internacional del bufete de abogados Pinsent Masons, afirmó que las repercusiones del hackeo podrían "extenderse mucho más allá de Binance".

"En términos más generales, el incidente pone de manifiesto la fragilidad de algunos sectores del ecosistema cripto", afirmó.

"Si una plataforma tan sofisticada como Binance puede sufrir un ataque grave, los reguladores inevitablemente se preguntarán qué implicaciones tiene eso para las plataformas y criptomonedas más pequeñas y menos maduras."

Según señaló, el ataque probablemente acelerará el escrutinio en torno a cómo el sector protege tanto su infraestructura como a sus clientes.

Aunque todavía no hay pruebas de que se haya utilizado inteligencia artificial en este ataque, hay una preocupación mucho más amplia en el sector financiero sobre si los agentes de IA podrían identificar vulnerabilidades en el software y descubrir cómo explotarlas mucho más rápido que los hackers humanos.

El Banco de Inglaterra ha advertido que esto podría dificultar que las instituciones corrijan las vulnerabilidades antes de que los atacantes se aprovechen de ellas.

¿Cuántas personas utilizan criptomonedas?

Las criptomonedas se han convertido en una forma cada vez más popular de invertir y transferir dinero en línea, en parte porque, a diferencia de las monedas tradicionales, no están controladas por bancos centrales ni gobiernos.

Esto las hace populares entre las personas que creen que la descentralización puede brindar libertad financiera.

Pero también extremadamente volátiles, ya que su valor sube y baja siguiendo el comportamiento de compradores y vendedores.

Según Solcard, una plataforma de tarjetas virtuales y de pagos financiada con criptomonedas, entre 560 y 741 millones de personas poseerán criptomonedas en todo el mundo en 2026.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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