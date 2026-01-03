Getty Images Cuba ha sido el mayor aliado de Venezuela en la región.

Gobiernos de América Latina han comenzado a reaccionar sobre los reportes de explosiones en Venezuela que el gobierno de Nicolás Maduro calificó como una "agresión militar" de EE.UU. este sábado 3 de enero.

Horas después de escucharse detonaciones en Caracas y otras regiones, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo en Truth Social que su país realizó un ataque "a gran escala" en Venezuela y añadió que el presidente Nicolás Maduro y su esposa han sido detenidos y sacados del país.

Los gobiernos de Colombia, estado fronterizo con Venezuela, y de Cuba, aliado político de Caracas en la región, fueron los primeros en pronunciarse tras los reportes de las explosiones y antes de la información de la detención del presidente venezolano.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

"El Gobierno de la República de Colombia observa con profunda preocupación los reportes sobre explosiones y actividad aérea inusual registrados en las últimas horas en la República Bolivariana de Venezuela, así como la consecuente escalada de tensión en la región", dijo en X el presidente colombiano Gustavo Petro.

"El país adopta una posición orientada a la preservación de la paz regional, y hace un llamado urgente a la desescalada, exhortando a todas las partes involucradas a abstenerse de acciones que profundicen la confrontación y a privilegiar el diálogo y los canales diplomáticos", continuó el mandatario colombiano.

Petro anunció que su gobierno ha dispuesto medidas para proteger a la población civil y preservar la estabilidad en la frontera colombo-venezolana.

Por su parte, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel denunció los hechos y demandó "urgente" una reacción de la comunidad internacional contra lo que considera un "criminal ataque" de EE.UU. a Venezuela.

"Nuestra #ZonaDePaz está siendo brutalmente asaltada. Terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano y contra Nuestra América", añadió Díaz-Canel.

El presidente de Argentina, Javier Milei, aliado de Trump y crítico de Maduro, reaccionó a la información sobre la captura del venezolano diciendo que "La libertad avanza. Viva la libertad carajo" en X.

Gabriel Boric, presidente de Chile, condenó las acciones militares de Estados Unidos en el país y llamó a buscar una salida pacífica.

"La crisis venezolana debe resolverse mediante el diálogo, y el apoyo del multilateralismo, y no a través de la violencia ni la injerencia extranjera", sostuvo el mandatario chileno.

"Chile reafirma su adhesión a principios básicos del Derecho Internacional, como la proscripción del uso de la fuerza, la no intervención, la solución pacífica de las controversias internacionales y la integridad territorial de los Estados", agregó.

EE.UU. había incrementando la presencia militar en el Caribe en los últimos meses y anunciado que podía producirse un ataque en Venezuela contra el gobierno de Maduro, al que acusa de estar vinculado al narcotráfico.

En un comunicado, el gobierno venezolano rechazó "la gravísima agresión militar perpetrada por el gobierno actual de los Estados Unidos de América", añadiendo que los hechos amenazaban la paz y estabilidad internacional, "concretamente de América Latina y el Caribe".

Luis JAIMES / AFP via Getty Images Imagen del incendio en Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar de Venezuela, tras una serie de explosiones en Caracas el 3 de enero de 2026.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

BBC News Mundo La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. Ver más