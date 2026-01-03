  • El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró que EE.UU. ha llevado a cabo "ataques a gran escala contra Venezuela" y "ha capturado a su líder, el presidente Nicolás Maduro", y a su esposa.
  • La vicepresidenta Delcy Rodríguez afirmó que desconocen el paradero de Maduro y su esposa y exigió una "prueba de vida" de ambos.
  • Imágenes de videos muestran fuego y humo elevándose sobre la capital, Caracas
  • El gobierno de Venezuela rechaza el ataque, que denuncia como "una agresión militar de EE.UU."
  • Varias de las localidades se encuentran sin electricidad, tras numerosos reportes de explosiones en varios lugares.

La vicepresidenta de Venezuela exige una "prueba de vida" de Nicolás Maduro luego de que Trump anunciara su captura

BBC News Mundo

