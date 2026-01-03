  • El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó ataques contra varios puntos dentro de Venezuela, incluidas instalaciones militares, informaron funcionarios estadounidenses a la cadena CBS News, socia estadounidense de la BBC.
  • Imágenes de videos muestran fuego y humo elevándose sobre la capital, Caracas
  • El gobierno de Venezuela rechaza el ataque, que denuncia como "una agresión militar de EE.UU."
  • Varias de las localidades se encuentran sin electricidad, tras numerosos reportes de explosiones en varios lugares.
  • El evento llega en un momento de mayor tensión entre Estados Unidos y Venezuela.

Trump asegura que EE.UU. ha detenido al presidente Maduro tras un ataque "a gran escala" en Venezuela

BBC News Mundo

La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo.

Ver más