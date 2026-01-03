BBC

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este sábado que su país realizó un ataque "a gran escala" en Venezuela y dijo que el presidente Nicolás Maduro y su esposa han sido detenidos y sacados del país.

