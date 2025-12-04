Getty Images

Los ojos del mundo del fútbol estarán este viernes puestos en el sorteo del cuadro del Mundial 2026 que se llevará a cabo en la capital de Estados Unidos.

A las 12:00 de Washington D.C. (17:00 GMT), la FIFA iniciará la ceremonia en el Centro Kennedy para conformar los 12 grupos de la próxima Copa del Mundo que se celebrará en EE.UU., México y Canadá.

Para los tres países anfitriones, su grupo y posición ya está predeterminados en tres grupos diferentes.

Pero las otras 39 selecciones, más las 6 que se clasifiquen en los partidos de repechaje del próximo año, conocerán sus respectivos grupos aleatoriamente.

La FIFA ha configurado cuatro bombos (o potes) de los cuales serán extraídos unas bolas con los nombres de cada selección.

Aunque la extracción de las bolas es al azar, la FIFA ha definido una mecánica con ciertas reglas y restricciones que tienen el fin de hacer equitativo y atractivo este primer campeonato de 48 selecciones.

Así se desarrollará el sorteo del Mundial, que será transmitido en vivo por la FIFA y las cadenas que tengan los derechos del campeonato.

Los anfitriones primero

Lo primero que ocurrirá en la ceremonia encabezada por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, será la colocación ya predeterminada de los anfitriones.

A México se le asignará la posición A1 (primera posición el grupo A) y se identificará con una bola verde. A Canadá le corresponde la posición B1, con una bola roja, y a Estados Unidos la D1, con una bola azul.

Estas tres selecciones están en el bombo 1, junto a los mejores de la clasificación de la FIFA hasta el 19 de noviembre: España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Cada bombo está conformado por 12 selecciones (más los espacios para los clasificados en el repechaje).

Las cabezas de grupo

Luego de la colocación de los anfitriones como cabezas de sus respectivos grupos, el sorteo pasará a la conformación de los grupos.

Solo del bombo 1 se extraerán al azar las otras selecciones que encabezarán los otros 9 grupos.

Por ello, serán extraídas una a una las bolas y colocadas, conforme aparezcan, en cada uno de los grupos restantes en orden alfabético: C, E, F, G, H, I, J, K Y L.

España, Argentina, Francia e Inglaterra, sin embargo, tendrán una posición predeterminada, uno de los "candados" que ha implementado la FIFA para asegurar que estas selecciones -las cuatro primeras de la clasificación actual- no se crucen antes de la semifinal.

Todas las bolas del bombo 1 serán extraídas antes de pasar a los otros.

Los bombos 2, 3 y 4

A continuación seguirá la extracción de bolas del bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

Una vez agotado este, vendrá el bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica.

Y finalmente serán extraídas las bolas de las últimas seis selecciones clasificadas, más seis espacios disponibles para el repechaje: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití y Nueva Zelanda; UEFA 1, UEFA 2, UEFA 3, UEFA 4, FIFA 1 y FIFA 2.

La UEFA realizará sus propias eliminatorias de repechaje que ofrecen cuatro boletos entre 12 selecciones; la FIFA efectuará un repechaje con dos pases al Mundial que serán disputados entre 8 selecciones de las otras confederaciones.

A excepción de los anfitriones, las bolas de todas las selecciones en los cuatro bombos serán blancas.

Sin sorteo de posiciones

A diferencia de otros sorteos previos, en esta ocasión no será sorteada la posición de cada selección en los grupos.

El organismo ya tiene predefinida la posición que ocupará la selección que haya sido extraída al azar de los bombos 2, 3 y 4, por lo que serán colocados directamente ahí.

En el grupo A, por ejemplo, México será el primero, seguido por una selección del bombo 3 en segundo lugar, luego una del bombo 2 en el tercero y una selección del bombo 4 en la cuarta. Así, México desde ya tiene predefinido que su primer duelo será contra un rival del bombo 3 el 11 de junio.

La definición de la posición en el grupo es importante porque define el calendario de los partidos de cada grupo.

El calendario completo, con sedes y horarios, será dado a conocer por la FIFA en una transmisión en vivo 24 horas después del sorteo, a las 12:00 local (17:00 GMT) del sábado.

FIFA Un cuadro que muestra los grupos del A al L y el orden que tendrán las selecciones sorteadas para el Mundial 2026.

Los candados del Mundial 2026

La FIFA ha colocado ciertas restricciones para la conformación de grupos y los cruces que se darán en las instancias eliminatorias.

Por un lado, una regla indica que ningún grupo tendrá más de una selección de su misma confederación. Esto con la excepción de las selecciones europeas, pues la UEFA tiene 16 espacios a repartir entre los 12 grupos, por lo que al menos cuatro grupos tendrán dos selecciones europeas.

Por otra parte, para el Mundial 2026, la FIFA también implementará la "siembra" de selecciones en ramas opuestas de los cruces eliminatorios.

Esto permitirá que las cuatro mejores selecciones de la actual clasificación de la FIFA -España, Argentina, Francia e Inglaterra- no se crucen hasta las semifinales o la final (siempre y cuando pasen en primer lugar de su grupo).

Getty Images España y Argentina serán dos selecciones que no podrán verse hasta la final si ganan sus respectivos grupos y las eliminatorias.

