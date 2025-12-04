Netflix Andrés Parra interpreta a Jeremías Delgado, una versión ficcionalizada del asesino real de Pozzetto, Campo Elías Delgado.

El hombre se sentó en la mesa número 20, cerca de la barra del bar y ordenó un plato de espaguetis y tres tragos.

Cuando iba en el tercer vaso de vodka, sacó el arma.

Campo Elías Delgado, veterano de la guerra de Vietnam, ya había asesinado a algunas personas horas antes de sentarse a cenar en el restaurante Pozzetto, en Bogotá, donde continuaría una masacre que estremeció a Colombia.

Sucedió el 4 de diciembre de 1986 y en la capital de este país muchos recuerdan esa noche como uno de los episodios más tristes en la historia de la ciudad.

Murieron 29 personas en total, incluyendo el asesino, quien cayó en el fuego cruzado que se generó cuando la policía llegó al restaurante.

Los hechos inspiraron al escritor colombiano Mario Mendoza a escribir una escalofriante novela, Satanás, en la que escudriñó en los eventos que antecedieron a la masacre y la mente del hombre que la ejecutó.

Después de que la obra de Mendoza fuera adaptada al cine y a la novela gráfica, Netflix estrena una miniserie titulada Estado de Fuga 1986 este 4 de diciembre, cuando se cumplen 39 años de la masacre.

4 de diciembre

Keco Olano – Editorial Planeta La sórdida historia del asesino ha sido adaptada en diferentes formatos.

Campo Elías Delgado asesinó a una joven de 15 años y a su mamá durante la mañana de ese 4 de diciembre.

Después acudió al apartamento donde vivía con su propia madre, a quien también mató e incineró con alcohol y periódicos.

Abandonó el edificio alertando a los vecinos de "un incendio" y los seis que tuvieron la mala suerte de abrir sus puertas recibieron disparos fatales.

Pese a todo lo anterior, el hombre tuvo la sangre fría de comer con calma su plato de espaguetis, en un conocido restaurante en el barrio de Chapinero, antes de volver a sacar su revólver.

Veintinueve personas murieron en total aquella noche contando a Campo Elías Delgado y a las personas a las que disparó antes y durante su estancia en el Pozzetto.

Según decenas de testimonios, el asesino llevaba una gabardina oscura, saco y corbata, además de un maletín en el que guardaba su arma y bastante munición.

Los comensales se lanzaron al piso después de escuchar el primer disparo y solo sobrevivieron los afortunados.

"Satanás"

Keco Olano – Editorial Planeta El artista Keco Olano realizó las ilustraciones de la versión gráfica de la novela "Satanás", sobre la vida del asesino de Pozzetto.

El escritor Mario Mendoza conoció a Campo Elías Delgado cuando ambos culminaban sus estudios en la Universidad Javeriana de Bogotá en 1986.

De hecho, aquel 4 de diciembre, el asesino fue a buscarlo, pero no lo encontró.

En 2001, Mendoza publicó "Satanás", un libro sobre la historia de Delgado que fue adaptado al cine en 2007 y que en 2018 fue convertido en novela gráfica con ilustraciones de Keco Olano.

"En esos años era muy complejo descifrar a Campo Elías, por eso me tardé tanto en escribir 'Satanás’", le dijo Mendoza a BBC Mundo en una entrevista en 2019.

El autor señaló, al contrario de lo que muchos afirmaron en su momento, que la guerra de Vietnam no tuvo que ver con los asesinatos cometidos por el veterano en Bogotá.

Afirmó que esa experiencia como soldado en ese enfrentamiento militar no es la explicación de la ola de homicidios que cometió Delgado en el 86.

"La gran mayoría de los análisis de la época se dirigían a Vietnam, porque conocíamos que muchos combatientes habían vuelto destruidos de allá, pero yo sabía que no era así porque era su compañero de universidad", afirma.

Netflix Para Mario Mendoza, la guerra de Vietnam no fue una de las causas de lo que ocurrió en la masacre de Pozzetto.

Mendoza agregó que la tesis que en ese entonces realizaba Delgado era una monografía de la clásica novela policíaca "El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde", libro que llevaba en el bolsillo la noche de la masacre.

"Ahí está la clave. No es Vietnam, sino una sociedad que crea un clima insano, dañino y perverso, que el asesino no soporta más y estalla", dijo el escritor.

Una versión ficcionalizada

BBC El restaurante Pozzetto, que durante décadas fue un clásico para los bogotanos, cerró en 2019 su sede tradicional.

El reconocimiento que aún tiene la obra de Mendoza y el material que se ha hecho basándose en su novela fue un detalle que los creadores de Estado de Fuga 1986 tuvieron en cuenta, según contó la escritora de la serie, Ana María Parra, en un panel en Bogotá.

"Nosotros nos distanciamos mucho [de otras obras sobre la masacre] porque lo que hicimos fue tomar un hecho histórico (…) y a partir de eso ficcionamos todo eso hacia atrás", explicó Parra en declaraciones recogidas por la agencia de noticias EFE.

"El punto de vista de esta historia se cuenta a través de un chico que quiere ser escritor [el estudiante León] y conoce a Jeremías (…) siento que eso es lo novedoso, la historia de una extraña amistad".

Dado el extenso conocimiento que tiene de los hechos, Mendoza sirvió de productor ejecutivo para el proyecto de Netflix y le entregó su experiencia para crear algo novedoso.

"La primera idea que teníamos clara es que no íbamos a hacer Satanás, que ya la hicimos", dijo el escritor.

*Esta historia es una actualización de una historia publicada originalmente en 2019 por Boris Miranda, corresponsal de BBC News Mundo en Colombia entre 2017 y 2019.

BBC

