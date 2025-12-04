Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE.UU. En una sala de estar puede verse una pizarra negra con palabras escritas.

Diputados demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos difundieron este miércoles fotos y videos que muestran cómo era una de las islas privadas de Jeffrey Epstein, el multimillonario condenado por delitos sexuales que fue hallado muerto en prisión en 2019.

Las imágenes, registradas por las autoridades de las Islas Vírgenes estadounidenses, un archipiélago del Caribe perteneciente a EE.UU., muestran habitaciones, baños, salas de masajes y un teléfono fijo con nombres escritos en los botones de marcación rápida.

También hay una pizarra en la que están escritas palabras como "power" (poder) y "deception" (que puede significar fraude, farsa o engaño).

Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE.UU. Epstein era propietario de dos islas. En una de ellas, Little St. James, se encontraba su mansión.

Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE.UU. La foto de unas palabras escritas en una pizarra —que parecen formar un mapa mental— dentro de una oficina en la propiedad insular de Epstein está dando lugar a especulaciones sobre cuáles serían las palabras ilegibles y las que han sido borradas, y sobre el significado del mensaje.

Uno de los videoclips difundidos es una grabación temblorosa realizada con una cámara de mano, filmada en la isla de Epstein, que comienza con una vista al mar, antes de que la persona que sostiene la cámara camine entre los arbustos hasta la zona de la piscina, que cuenta con elementos como estatuas de bronce.

Otro video ofrece un breve recorrido por una habitación de la isla de Epstein. En un clip de 16 segundos, el video comienza en un pequeño cuarto de baño privado, antes de que la cámara se desplace por la habitación.

La habitación está ordenada y recuerda a una habitación de hotel. Hay una alfombra de colores en el suelo y una cómoda blanca, además de una cama, un escritorio y sillas.

Otra foto muestra un cartel en la propiedad de Epstein que advierte que no se permite el acceso al área.

Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE.UU. La placa indica que las personas no deben sobrepasar el límite.

En un comunicado, el líder demócrata del comité, Robert García, dijo que, en conjunto, el material forma un "retrato inquietante" del mundo de Epstein y se está divulgando para "garantizar la transparencia pública y ayudar a reconstruir el panorama completo de los horribles crímenes de Epstein".

El 18 de noviembre, el Comité de Supervisión envió una solicitud al fiscal general de las Islas Vírgenes estadounidenses pidiendo información sobre las investigaciones relacionadas con Jeffrey Epstein y su compañera, Ghislaine Maxwell, que está encarcelada en Estados Unidos.

El comunicado de Robert García también afirma que el comité recibió documentos de los bancos J.P. Morgan y Deutsche Bank, y que "pretenden divulgar los archivos al público tras analizarlos en los próximos días".

"No dejaremos de luchar hasta garantizar justicia para las sobrevivientes", afirmó García.

"Es hora de que el presidente Trump divulgue todos los archivos, ahora".

Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE.UU. El teléfono de Epstein tenía botones de marcación rápida. Algunos de los contactos no son visibles, pero se pueden ver números para contactos como "NY Office", "Darren Off" y "Darren Cell".

El 20 de noviembre, el presidente Donald Trump firmó un proyecto de ley que ordena la divulgación de los archivos del gobierno sobre Epstein, un punto de inflexión significativo en una disputa que duró meses sobre estos documentos.

Sin embargo, la divulgación de este miércoles no tiene relación con ese proyecto de ley.

Durante meses, Trump calificó las solicitudes para liberar los documentos como una "farsa" liderada por los demócratas para desviar la atención de sus logros.

Según Anthony Zurcher, corresponsal de la BBC en Estados Unidos, no parece haber nada políticamente explosivo en las fotos y videos recientemente divulgados de la isla de Epstein.

"Los pocos detalles que existen —una escritura garabateada en una pizarra y algunos nombres en la marcación rápida de un teléfono— son enigmáticos o están ocultos", afirma Zurcher.

"Los demócratas en el Congreso, que han hecho públicos los archivos, pueden estar esperando que esta nueva divulgación mantenga el caso Epstein en las noticias y presione al Gobierno de Trump para que cumpla la ley federal y divulgue lo que sea que constituya los 'archivos Epstein' que posee".

El material de este miércoles está lejos de acercarse a los detalles mucho más explosivos que surgieron de los miles de correos electrónicos de Epstein publicados el mes pasado.

Algunos de esos mensajes mencionan el nombre de Trump. El comité también divulgó una supuesta carta de Trump a Epstein, con el dibujo del cuerpo de una mujer.

Quién era Epstein

Getty Images La amistad entre Trump y Epstein, que terminó en la década de 2000, es objeto de debate en Estados Unidos.

Antes de convertirse en la figura central de un caso de tráfico sexual de gran repercusión, Jeffrey Epstein era profesor de matemáticas y un influyente financista en Nueva York.

Cortejando a ricos y famosos con jets privados y lujosas fiestas en la década de 1980, los negocios de Epstein crecieron hasta administrar cientos de millones de dólares en activos de clientes.

Entre las celebridades con las que se relacionaba se encontraban el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el expresidente Bill Clinton y Andrew Mountbatten-Windsor, antes príncipe Andrés.

"Conozco a Jeff desde hace 15 años. Es un tipo excelente", dijo Trump a la revista New York en 2002.

En 2005, los padres de una niña de 14 años denunciaron a la policía de Florida que Epstein había abusado sexualmente de su hija en su casa de Palm Beach. Evitó los cargos federales y, en su lugar, recibió una sentencia de 18 meses de prisión.

Desde 2008, Epstein figuraba como nivel tres en el registro de delincuentes sexuales del estado de Nueva York. Era una designación de por vida que significaba un alto riesgo de reincidencia.

En julio de 2019, fue arrestado en Nueva York por cargos de tráfico sexual, acusado de dirigir "una vasta red" de niñas menores de edad para su explotación sexual.

Tras denegársele la libertad bajo fianza, fue recluido en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York, donde fue encontrado muerto en su celda meses después.

La isla de Epstein

Epstein era propietario de dos islas, Little St. James (la más pequeña) y Great St. James (la más grande).

Little St. James es una pequeña isla caribeña situada al suroeste de St. Thomas, una de las principales islas de las Islas Vírgenes estadounidenses.

Fue propiedad privada del financiero durante más de 25 años, período en el que construyó una vasta propiedad en sus 365.000 metros cuadrados.

Las fotos publicadas son de esta propiedad.

La fiscal general de las Islas Vírgenes estadounidenses, Denise George, dijo a CBS News, socio de la BBC en Estados Unidos, que Epstein utilizaba la isla para ocultar sus actividades delictivas.

George demandó a los herederos de Epstein tras su muerte y, en su denuncia, alegó que los controladores aéreos y los empleados del aeropuerto vieron a Epstein en la isla con niñas que parecían preadolescentes.

"Recuerden que es dueño de toda una isla", afirmó. "Así que no era una situación en la que una niña o una joven pudiera simplemente escapar y correr a la comisaría de policía más cercana".

Una presunta víctima que habló de forma anónima con la CBS afirmó que Epstein la violó y la mantuvo cautiva en la isla.

"También me encerró en su habitación de la isla, donde tenía un arma sujeta al somier de la cama. No podía salir", dijo ella. "La única forma de salir de la isla era en helicóptero o en barco".

En 2022, Little St. James se puso a la venta, y un abogado de los herederos de Epstein confirmó a la BBC que parte del dinero obtenido se utilizará para liquidar los procesos pendientes.

Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE.UU. Otra habitación tiene una silla de dentista y máscaras en la pared.

Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE.UU. La foto parece mostrar un área para la realización de servicios de spa.

