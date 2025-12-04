Keco Olano – Editorial Planeta Ilustración del restaurante Pozzetto y el asesino en la novela gráfica "Satanás", basada en la obra del escritor Mario Mendoza.

El hombre se sentó en la mesa número 20, cerca de la barra del bar, ordenó un plato de espagueti y tres tragos.

Cuando iba en el tercer vaso de vodka, sacó el arma…

Campo Elías Delgado, veterano de la Guerra de Vietnam, ya había asesinado a algunas personas horas antes de sentarse a cenar en el restaurante Pozzetto, en Bogotá, donde perpetraría una masacre que estremeció a Colombia.

Sucedió el 4 de diciembre de 1986 y en la capital de este país son muchos los que recuerdan esa noche como uno de los episodios más tristes de la ciudad en las últimas décadas.

El asesino también moriría por el fuego cruzado con la policía que acudió al lugar, dejando un saldo de 29 muertes en total.

La historia se cuenta ahora en una nueva serie de Netflix de 8 episodios, titulada "Estado de Fuga 1986", que se estrena el jueves 4 de diciembre.

4 de diciembre

Campo Elías Delgado asesinó a una joven de 15 años y a su mamá durante la mañana de ese 4 de diciembre.

Después acudió al apartamento donde vivía con su propia madre, a quien también mató e incineró con alcohol y periódicos.

Abandonó el edificio alertando a los vecinos de "un incendio" y los seis que tuvieron la mala suerte de abrir sus puertas recibieron disparos fatales.

Y pese a todo lo anterior, el hombre tuvo la sangre fría de comer con calma su plato de espagueti, en un conocido restaurante en el barrio de Chapinero, antes de volver a sacar su revólver.

Keco Olano – Editorial Planeta El artista Keco Olano realizó las ilustraciones de la versión gráfica de la novela "Satanás", sobre la vida del asesino de Pozzetto.

29 personas fallecerían en el Pozzetto o en los centros de salud a los que fueron llevados producto de los disparos indiscriminados que hizo Campo Elías Delgado esa noche.

Las decenas de testimonios que se conocieron en estos años relatan que el asesino llevaba una gabardina oscura, saco y corbata, además de un maletín en el que guardaba su arma y bastante munición.

Los comensales se lanzaron al piso después de escuchar el primer disparo y solo sobrevivieron los afortunados.

"Satanás"

El escritor Mario Mendoza conoció a Campo Elías Delgado porque ambos estaban culminando sus estudios en la Universidad Javeriana de Bogotá en ese 1986.

De hecho, aquel 4 de diciembre, el asesino fue a buscarlo, pero no lo encontró.

Muchos años después, en 2001, Mendoza publicaría "Satanás", un libro sobre la historia del asesino de Pozzetto que fue llevado al cine hace 10 años y que en 2018 fue convertido en novela gráfica gracias al trabajo del reconocido ilustrador Keco Olano.

"En esos años era muy complejo descifrar a Campo Elías, por eso me tardé tanto en escribir 'Satanás’", le dice a BBC Mundo el autor.

BBC En el Pozzetto es usual que los clientes celebren sus cumpleaños con música.

Mendoza señala, al contrario de lo que muchos afirmaron en su momento, que la Guerra de Vietnam no tiene que ver con los asesinatos cometidos por el veterano en Bogotá.

Afirma que esa experiencia como soldado en ese enfrentamiento militar no es la explicación de la ola de homicidios que cometió Campo Elías hace casi 40 años.

"La gran mayoría de los análisis de la época se dirigían a Vietnam, porque conocíamos que muchos combatientes habían vuelto destruidos de allá, pero yo sabía que no era así porque era su compañero de universidad", afirma.

BBC El asesino eligió una de las mesas cercanas a la barra para comer un plato de espagueti.

Mendoza añade que la tesis que en ese entonces realizaba Campo Elías Delgado era una monografía de la clásica novela policiaca "El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde", libro que llevaba en el bolsillo la noche de la masacre.

"Ahí está la clave. No es Vietnam, sino una sociedad que crea un clima insano, dañino y perverso, que el asesino no soporta más y estalla", concluye el escritor.

Por ello, el autor indica que en su novela se retrata a Bogotá como una especie de "cárcel de la que no se puede huir" que termina produciendo a Satanás.

Keco Olano – Editorial Planeta La versión gráfica de la novela "Satanás" fue presentada en 2018.

El Pozzetto hoy

Pese a la enorme consternación que provocó, el Pozzetto sobrevivió y recuperó su clientela.

Hoy en día sigue funcionando en el mismo lugar donde sucedió la masacre y no es nada raro escuchar que en alguna mesa se hable de aquella trágica noche bogotana de hace 39 años.

De hecho, uno de los meseros no puede ocultar su resignación ante la enésima pregunta recibida en todos estos años sobre en cuál mesa se sentó Campo Elías, donde falleció o hacia qué lado disparó primero.

No queda ni una marca de los balazos, ni tampoco ninguna placa o recuerdo de aquel 4 de diciembre.

Es más, la música de celebración y mariachis se escuchan con frecuencia, debido a que es usual que los clientes vayan a celebrar su cumpleaños a ese lugar.

BBC El Pozzetto es famoso por sus platos italianos.

Pese a que sigue siendo un restaurante concurrido, el actual Pozzetto tiene los días contados.

Sus dueños vendieron el inmueble construido en la década del 70 y pronto se convertirá en un edificio.

El restaurante, anunciaron, reabrirá sus puertas en una nueva ubicación.

Tal vez allí cesarán las constantes preguntas y recuerdos de la masacre de Campo Elías Delgado.

*Este artículo fue pulicado originalmente en febrero de 2019, como parte de la versión digital del Hay Festival Cartagena, un encuentro de escritores y pensadores que se realizó en esa ciudad colombiana entre el 31 de enero y el 3 de febrero de 2019.

BBC

