El arquitecto canadiense-estadounidense Frank Gehry posa frente al Museo Guggenheim de Bilbao durante la celebración de su 25º aniversario en la ciudad vasca de Bilbao el 17 de octubre de 2022. (Foto de ANDER GILLENEA / AFP) (Foto de ANDER GILLENEA/AFP vía Getty Images)

AFP vía Getty Images
Frank Gehry, considerado uno de los arquitectos más influyentes del siglo, falleció a los 96 años.

Gehry fue conocido por su estilo arquitectónico vanguardista y experimental. Su diseño del Museo Guggenheim de Bilbao, recubierto de titanio ondulado, lo catapultó a la fama en 1997, al tiempo que ponía a la ciudad vasca en el mapa internacional.

Afianzó su audaz reputación años antes, al rediseñar su propia casa en Santa Mónica, California, utilizando materiales como mallas metálicas, madera contrachapada y acero corrugado.

"A Gehry le sobreviven dos hijas de su primer matrimonio, Leslie y Brina; su esposa, Berta Isabel Aguilera, y sus dos hijos, Alejandro y Samuel", le dijo este viernes a la BBC su jefa de gabinete, Meaghan Lloyd.

Vista lateral del Museo Guggenheim, junto al río Nervión, en Bilbao, España, 2021. (Foto: Sergi Reboredo/VW Pics/Universal Images Group via Getty Images)

Universal Images Group vía Getty Images
El Museo Guggenheim de Bilbao catapultó a Frank Gehry a la fama y puso la ciudad vasca en el mapa internacional.

Nacido en Toronto, Canadá, en 1929, Gehry se mudó a Los Ángeles en su adolescencia para estudiar arquitectura en la Universidad del Sur de California.

Tras fundar su propio estudio, rompió con los principios arquitectónicos tradicionales de simetría, utilizando formas geométricas poco convencionales y materiales inacabados en un estilo que hoy se conoce como deconstructivismo.

"Me rebelaba contra todo", declaró Gehry en una entrevista con The New York Times en 2012.

Su trabajo en Bilbao lo convirtió en un arquitecto muy solicitado, y posteriormente diseñó estructuras icónicas en ciudades de todo el mundo: el Pabellón Jay Pritzker en el Parque del Milenio de Chicago o el Walt Disney Concert Hall en Los Ángeles, ambos en EE.UU., la Torre Gehry en Hannover, Alemania, y la Fundación Louis Vuitton en París.

El aclamado arquitecto Frank Gehry es fotografiado en una zona de descanso al aire libre del bar Sed, parte del Conrad Los Ángeles, un hotel de lujo de la cadena Hilton, dentro del desarrollo The Grand LA, justo frente al Walt Disney Concert Hall, que Gehry también diseñó, en el centro de Los Ángeles, CA, el lunes 20 de junio de 2022. (Foto: Jay L. Clendenin / Los Angeles Times vía Getty Images)

Los Angeles Times vía Getty Images
El Walt Disney Concert Hall de Los Ángeles es una de las obras de Gehry en la ciudad californiana.
Vista de la Casa Danzante es un edificio deconstructivista de Nationale-Nederlanden, diseñado por el arquitecto croata-checo Vlado Miluni en colaboración con Frank Gehry frente al río Vltava en Praga, República Checa, el 5 de agosto de 2022. (Foto de Oscar Gonzalez/NurPhoto vía Getty Images)

Oscar Gonzalez/NurPhoto vía Getty Images
La Casa Danzante de Praga fue una colaboración de Frank Gehry con el arquitecto croata-checo Vlado Miluni.
La Fundación Louis Vuitton, museo de arte y centro cultural diseñado por el arquitecto Frank Gehry, en el bosque de Boulogne, en el distrito 16 de París, el 20 de mayo de 2017. (Foto de Alberto Pezzali/NurPhoto vía Getty Images)

NurPhoto vía Getty Images
La Fundación Louis Vuitton, en el corazón del bosque de Boulogne de París, es también obra de Frank Gehry.
Vista del Pabellón Jay Pritzker, diseñado por el famoso arquitecto Frank Gehry en el Parque Millennium en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el 24 de mayo de 2024. (Foto de Aytac Unal/Anadolu vía Getty Images)

Anadolu vía Getty Images
Vista del Pabellón Jay Pritzker en el parque Millennium de Chicago.

Con un estilo en gran medida impredecible, cada obra suya es única.

La Casa Danzante de Praga, terminada en 1996, parece un edificio de cristal que se pliega sobre sí mismo; su hotel para las Bodegas Marqués de Riscal en España, construido en 2006, presenta finas láminas de metal ondulado y un degradado en los distintos tonos del vino.

Mientras, su diseño para una escuela de negocios en Sídney parece una bolsa de papel marrón.

Foto de archivo del edificio de 76 pisos "New York by Gehry en 8 Spruce St." tomada el 2 de marzo de 2011 en Nueva York. Gehry creó el edificio de apartamentos más grande del hemisferio occidental con su primer gran proyecto residencial en la ciudad de Nueva York. FOTO AFP/DON EMMERT (El crédito de la foto debe decir DON EMMERT/AFP vía Getty Images)

DON EMMERT/AFP vía Getty Images
Un titánico y lujoso edificio de apartamentos de 76 plantas diseñado por Frank Gehry se erige en la calle Spruce de Nueva York.
Exterior del Hotel Bodega Marqués de Riscal, diseñado por el arquitecto Frank Gehry, en la Rioja Alavesa, Álava, Araba Euskal Herria, Euskadi, España. (Foto: Sergi Reboredo/VWPics/Universal Images Group vía Getty Images)

Universal Images Group vía Getty Images
En el hotel que diseñó para las bodegas Marqués de Riscal, a sus características líneas sinuosas y material metálico Frank Gehry le agregó color: la del vino tinto.
El nuevo edificio de la Escuela de Negocios Chau Chak Wing, diseñado por Frank Gehry en la Universidad de Tecnología de Sídney (UTS), se muestra en la foto del 3 de febrero de 2015. (Foto de SAEED KHAN/AFP vía Getty Images)

SAEED KHAN/AFP vía Getty Images
La Escuela de Negocios Chau Chak Wing, de la Universidad de Tecnología de Sídney, luce una fachada ondulada de ladrillo.
Esta vista aérea muestra el museo BioMuseo, dedicado a la biodiversidad y la historia natural de Panamá, en la Ciudad de Panamá el 30 de septiembre de 2025. (Foto de Martin BERNETTI / AFP) (Foto de MARTIN BERNETTI/AFP vía Getty Images)

AFP vía Getty Images
El Biomuseo de Panamá, diseñado por Frank Gehry, está dedicado a la biodiversidad.

Concebido en 1994, el Biomuseo de Panamá, su primera y única incursión en América Latina, abrió las puertas en 2016.

Gehry ganó el codiciado Premio Pritzker de Arquitectura por su trayectoria en 1989, cuando tenía 60 años.

Interior del hall del DZ Bank, diseñado por el arquitecto Frank Gehry, Pariser Platz, en el barrio Mitte, en Berlín, Alemania. (Foto de Henri-Alain SEGALEN/Gamma-Rapho vía Getty Images)

Gamma-Rapho vía Getty Images
Vista del hall interior del DZ Bank en Berlín.
BBC

