REUTERS/Mike Blake/Foto de archivo Frank Gehry fue uno de los arquitectos más influyentes del siglo.

Frank Gehry, considerado uno de los arquitectos más influyentes del siglo, falleció a los 96 años.

Gehry fue conocido por su estilo arquitectónico vanguardista y experimental. Su diseño del Museo Guggenheim Bilbao, recubierto de titanio, lo catapultó a la fama en 1997.

Afianzó su audaz reputación años antes, al rediseñar su propia casa en Santa Mónica, California, utilizando materiales como mallas metálicas, madera contrachapada y acero corrugado.

"A Gehry le sobreviven dos hijas de su primer matrimonio, Leslie y Brina; su esposa, Berta Isabel Aguilera, y sus dos hijos, Alejandro y Samuel", le dijo este viernes a la BBC su jefa de gabinete, Meaghan Lloyd.

Getty Images El Museo Guggenheim Bilbao, una de las obras más famosas de Gehry.

Nacido en Toronto, Canadá, en 1929, Gehry se mudó a Los Ángeles en su adolescencia para estudiar arquitectura en la Universidad del Sur de California.

Tras fundar su propio estudio, rompió con los principios arquitectónicos tradicionales de simetría, utilizando formas geométricas poco convencionales y materiales inacabados en un estilo que hoy se conoce como deconstructivismo.

"Me rebelaba contra todo", declaró Gehry en una entrevista con The New York Times en 2012.

Su trabajo en Bilbao lo convirtió en un arquitecto muy solicitado, y posteriormente diseñó estructuras icónicas en ciudades de todo el mundo: el Pabellón Jay Pritzker en el Parque del Milenio de Chicago o el Walt Disney Music Hall en Los Ángeles, ambos en EE.UU., la Torre Gehry en Alemania y la Fundación Louis Vuitton en París.

En 2014 abrió las puertas el Biomuseo de Panamá, su primera incursión en América Latina.

Con un estilo en gran medida impredecible, cada obra suya es única.

La Casa Danzante de Praga, terminada en 1996, parece un edificio de cristal que se pliega sobre sí mismo; su hotel para las bodegas Marqués de Riscal en España, construido en 2006, presenta finas láminas de metal ondulado y multicolor; su diseño para una escuela de negocios en Sídney parece una bolsa de papel marrón.

Gehry ganó el codiciado Premio Pritzker de Arquitectura por su trayectoria en 1989, cuando tenía 60 años.

