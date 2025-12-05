Getty Images

Los bombos del Mundial 2026 ya están repartiendo suerte entre las 48 selecciones participantes: 42 ya están clasificadas y los otros seis cupos aún deberán definirse en el repechaje.

El sorteo, que se celebra en Washington D.C., define bola a bola la composición de los 12 grupos en lo que será el Mundial con más equipos de la historia.

El calendario completo del torneo, con fechas, horarios y sedes se conocerá después.

Así va quedando el cuadro del Mundial.

BBC

