Las bolas dictaron sentencia este viernes en Washington DC, donde se decidieron los grupos de la fase inicial del Mundial 2026 que se celebrá en Estados Unidos, México y Canadá.

El sorteo dejó un cuadro relativamente equilibrado, sin un "grupo de la muerte" aunque con enfrentamientos de alto nivel, así como inéditos, en el caso de las selecciones de América Latina y España.

Recopilamos los análisis de los periodistas de BBC Mundo sobre cómo estos combinados afrontan el Mundial 2026.

Argentina: la suerte del campeón

Ana Pais, BBC Mundo, Cono Sur

El actual campeón del Mundo, Argentina, quedó en el grupo J con Argelia, Austria y Jordania, una combinación de equipos accesible para los dirigidos por Lionel Scaloni.

Por si esto fuera poco, debido a una nueva regla de FIFA, Argentina ya sabe que, si todo sale bien, no se enfrentará al menos hasta semifinales con los otros tres equipos mejor puntuados del torneo, es decir, con España, Francia e Inglaterra.

"El sueño de todo un país detrás de Messi y compañía", dice el diario La Nación, compartiendo una imagen del 10 con la Copa del Mundo que levantó hace 3 años. El favoritismo lo tienen y, al menos en este comienzo, la suerte también.

México: un grupo menos fácil de lo que parece

Daniel Pardo Vegalara, corresponsal de BBC Mundo en México

En principio, para México era una ventaja estar en el bombo 1 gracias a su condición de local. Eso, en teoría, le garantizaba evitar a los grandes.

Pero Sudáfrica y Corea del Sur no son rivales menores.

Sudáfrica llega con una generación competitiva. Terminó en primer lugar de su grupo en las eliminatorias africanas, superando a Nigeria. Su estilo, más físico que técnico, puede poner en aprietos a México, que suele sufrir contra equipos que presionan.

En 2010, cuando Sudáfrica fue anfitrión, inauguró el torneo frente a México. Empataron 1-1. Ahora, 16 años después, la fórmula se repite en el estadio Azteca.

Corea del Sur, por su parte, es una selección incómoda para cualquiera: física, rápida, disciplinada y con amplia experiencia mundialista. Eliminó a Alemania en 2018. Es un equipo que suele elevar su nivel en grandes torneos. México tendrá que prevenir las transiciones rápidas y evitar el desorden táctico.

El cuarto equipo del grupo está por definirse en los playoffs de los repechajes de la UEFA.

Colombia: grupo asequible para un equipo que ilusiona

José Carlos Cueto, corresponsal de BBC Mundo en Colombia

La lluvia torrencial en Bogotá no impidió que Jorge Uribe y Roberto Acosta se juntaran con unas cervezas para ver cómo quedaba Colombia en el sorteo del Mundial 2026.

La selección sudamericana, subcampeona de la más reciente Copa América, se medirá a Portugal, Uzbekistán y otro rival por definir en la repesca.

"El grupo está asequible, aunque Portugal es favorita. Pasamos de grupo", dice Acosta.

La ilusión por esta Colombia de Néstor Lorenzo, que llegó a sumar 25 partidos sin perder, es evidente en las calles del país.

"Ya Colombia le puede ganar a cualquiera, pero hay que jugar", dice sumándose a la conversación Johan C.

La sensación es que están para algo más grande de lo que jamás habían soñado en décadas.

Se frotan las manos con ver a Luis Díaz y James Rodríguez liderar a un equipo vistoso y ordenado que engancha.

Ecuador: chance de oro para superar la fase de grupos

José Carlos Cueto, BBC Mundo

Hizo bien los deberes Ecuador quedando segunda en la clasificación al Mundial y el sorteo les premió este viernes con un grupo propicio para avanzar de fase.¿

Se medirá a Alemania, Curazao y Costa de Marfil.

No será coser y cantar, pero con el nuevo sistema en el que pasan los dos primeros y los ocho mejores terceros, una plaza en la siguiente fase debería ser más que posible para la Tri.

La clave estará en mantener su solidez defensiva, con solo cinco goles recibidos en la clasificación, pero también en aumentar su producción goleadora, lastrada con sequías preocupantes en los últimos meses.

De los cinco Mundiales en que ha participado, Ecuador solo pasó de fase de grupos en Alemania 2006.Veinte años después tiene una chance de oro para al menos igualar el registro.

Uruguay: con la calculadora en mano

Ana Pais, BBC Mundo, Cono Sur

Tras días de especular con escenarios hipotéticos, Uruguay recibió la peor noticia: su grupo era el H, cuyo cabeza de serie es España, el equipo con la mejor calificación de la FIFA.

Pero después de ese balde de agua fría inicial, llegaron Arabia Saudita y Cabo Verde, dos rivales que se celebraron como goles.

Aunque la selección de Marcelo Bielsa está atravesando un mal momento, la extensa tradición futbolera de Uruguay debería ser suficiente para ganar a ambos equipos.

Por lo pronto, los fanáticos celestes siguen calculadora en mano. Porque además de especular sobre posibles cruces (¿se enfrentarán Uruguay y Argentina?), deberán esperar a este sábado para saber los días, horarios y lugares donde jugará la selección. Solo entonces se podrá saber duración de los vuelos, los grados de temperatura en cada ciudad o los metros de altura de las sedes.

El juego de las matemáticas recién empieza para los celestes.

España: en un grupo accesible (con la excepción de Uruguay)

Atahualpa Amerise, BBC Mundo

España, número 1 del ranking FIFA y una de las favoritas del torneo, no tendrá fácil lograr el primer puesto del grupo H que le asegure un camino más fácil hacia la final.

Deberá enfrentarse a la siempre combativa Uruguay, en un partido inédito en la historia reciente mundialista que además se presenta como uno de los más interesantes de la fase inicial.

Por lo demás, la primera ronda se le presenta accesible. Con estrellas como Lamine Yamal, Baena, Cucurella, Pedri o Mikel Merino, la selección española, campeona de Europa, se medirá también a Arabia Saudita y Cabo Verde, los dos equipos que esperan dar la sorpresa en el grupo.

Un modelo de predicción, la "supercomputadora" de Opta, otorga a España un 17 % de probabilidades de ganar el Mundial 2026, más que a ningún otro país.

Queda por ver si su etiqueta de favorita se confirma sobre el césped.

Paraguay: con la tribuna en contra

Ana Pais, BBC Mundo, Cono Sur

Paraguay comenzará el Mundial 2026 con la tribuna en contra. Su primer partido será el 12 de junio en el Estadio SoFi en California contra Estados Unidos.

Sus otros dos rivales serán Australia, una selección tan aguerrida como la propia Albirroja, y un tercer equipo a definirse entre Turquía, Rumania, Eslovaquia y Kosovo.

Paraguay debería avanzar.

Sobre todo tras su gran clasificación. Suele decirse que las eliminatorias de la Conmebol son las más competitivas del mundo y la llegada de Paraguay a este Mundial es una excelente prueba de ello.

Llevaba 16 años sin jugar la Copa del Mundo y fue la última selección en clasificar de forma directa, quedando en la sexta posición de la tabla. Pero lo logró con 28 puntos, la misma cantidad que acumularon Colombia, Uruguay y Brasil, ubicadas en los puestos tres, cuatro y cinco respectivamente.

El logro es mayor si se tiene en cuenta que la Albirroja cambió tres veces de entrenador. Ahora, con el argentino Gustavo Alfaro a la cabeza, Paraguay llega con ganas de demostrar por qué tiene bien merecido su lugar en la copa.

Panamá: un grupo difícil

Daniel Pardo Vegalara, BBC Mundo

Panamá es, en principio, el menos favorito de uno de los grupos más competitivos.Pero, antes de entrar a los desafíos, convengamos que Panamá llega a su segundo Mundial con altas esperanzas: clasificaron primeros de su grupo, mantuvieron un invicto de tres victorias y tres empates y sellaron el pase con una contundente victoria de 3-0 sobre El Salvador.

Panamá primero se enfrentará a Inglaterra, uno de los favoritos, porque llega con una generación de oro cuyas grandes figuras parecen entenderse entre ellos.

El reto para Panamá será controlar la intensidad y velocidad inglesas sin perder el control táctico.

Luego su rival será Croacia, que, si bien ya no cuenta con la generación dorada de 2018, mantiene un fútbol riguroso, paciente, que castiga cada error y sabe administrar los tiempos de un partido, algo que puede complicar a selecciones con menos experiencia mundialista.

Por último está Ghana.

La clasificación directa, como primero de su grupo, elevó las expectativas de una selección que busca redimirse de su eliminación en la fase de grupos en el Mundial de 2022 y la ausencia en la Copa Africana de Naciones de 2025.

Los panameños la tienen difícil, pero tienen con qué.

Brasil: el método Ancelotti para romper la sequía

José Carlos Cueto, BBC Mundo

Brasil llegará a 2026 nada más y nada menos que 24 años después de ganar su último Mundial.

En su grupo jugará contra Escocia, Haití y Marruecos, su hueso más duro, sobre todo tras su sorprendente cuarto puesto en Catar 2022.

Grupo, en teoría, sencillo para sacudirse las malas sensaciones de las clasificaciones, donde Brasil quedó quinta.

Acude con uno de los mejores refuerzos posibles, el seleccionador italiano, Carlo Ancelotti, uno de los técnicos más laureados de la historia.

A sus mandos tiene a estrellas como Vinícius Jr. o Raphinha y a jóvenes promesas como Estêvão, a quien expertos encumbran como un próximo talento generacional.

A Brasil nunca le faltan los cracks, pero en las últimas décadas carecen de solidez. Con Ancelotti parecen estar en las mejores manos.

Bolivia: aún puede llegar al Mundial

Bolivia es la única selección de América Latina que aún tiene posibilidades de clasificarse al Mundial, si gana sus dos partidos del repechaje.

La FIFA organizó una eliminatoria entre seis selecciones de cinco confederaciones (excepto la UEFA, que tiene su propia eliminatoria) que disputarán dos boletos al Mundial.

Por un lado, Nueva Caledonia se enfrentará a Jamaica en una semifinal. El ganador de este duelo jugará ante República Democrática del Congo por un lugar.

Por otra parte, Bolivia enfrentará a Surinam en una semifinal. Y el ganador se enfrentará a Irak por el otro pase al Mundial.

Estos partidos se definieron mediante un sorteo por el que dos selecciones fueron colocadas directamente en la final.

Los partidos se disputarán en las ciudades mexicanas de Guadalajara y Monterrey, del 23 al 31 de marzo de 2026.

