Bloomberg via Getty Images

Netflix acordó comprar los negocios cinematográficos y de streaming de Warner Bros Discovery por US$72.000 millones en uno de los mayores acuerdos recientes de Hollywood.

El gigante del streaming se impuso como ganador de la puja por Warner Bros frente a sus rivales Comcast y Paramount Skydance, tras una larga batalla.

Warner Bros es propietaria de franquicias como "Harry Potter" y "Juego de Tronos", así como del servicio de streaming HBO Max.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La adquisición dará lugar a la creación de un nuevo gigante en la industria del entretenimiento, pero el acuerdo aún deberá ser aprobado por los entes reguladores de la competencia.

El codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, afirmó que la plataforma de streaming estaba "muy segura" de que recibiría la aprobación regulatoria necesaria y que estaba trabajando "a toda velocidad" para conseguirlo.

Afirmó que, al combinar el catálogo de programas y películas de Warner Bros con series de la plataforma de streaming como "Stranger Things", "podemos ofrecer al público más de lo que le gusta y ayudar a definir el próximo siglo de la creación narrativa"

"Warner Bros ha definido el último siglo del entretenimiento y juntos podemos definir el próximo", afirmó.

Cuando se le preguntó si HBO debería seguir siendo un servicio de streaming independiente, el codirector ejecutivo Greg Peters respondió que Netflix creía que la marca HBO era importante para la audiencia, pero añadió: "Creemos que es demasiado pronto para entrar en detalles sobre cómo vamos a adaptar esta oferta a los consumidores".

Netflix estima que conseguirá un ahorro de entre US$2.000 y 3.000 millones, principalmente mediante la eliminación de solapamientos en las áreas de soporte y tecnología de las empresas.

Las películas producidas por Warner Bros seguirán estrenándose en los cines, según afirmó, y el estudio de televisión Warner Bros seguirá pudiendo producir para terceros. Netflix seguirá produciendo contenidos en exclusiva para su propia plataforma.

Sarandos calificó la jornada como un "gran día" para las empresas y reconoció que la adquisición puede haber sorprendido a algunos accionistas, pero que era una "oportunidad única" para preparar a Netflix para el éxito "en las próximas décadas".

David Zaslav, presidente y director ejecutivo de Warner Bros, añadió que el acuerdo combinará "dos de las mayores empresas de entretenimiento del mundo".

Reuters Se espera que el acuerdo permita ampliar la capacidad de producción en estudio de Netflix.

"Al unirnos a Netflix, nos aseguraremos de que personas de todo el mundo sigan disfrutando de las historias más relevantes durante generaciones", afirmó.

El acuerdo tiene un valor de US$27,75 por acción de Warner Bros, con un valor empresarial total -que incluye las deudas de la empresa y el valor de sus acciones- de unos US$82.700 millones. El valor patrimonial, o precio en efectivo, es de US$72.000 millones.

Los consejos de administración de ambas empresas aprobaron el acuerdo por unanimidad.

Se espera que la adquisición de Warner Bros permita a Netflix ampliar su capacidad de producción en estudio y aumentar su inversión en contenidos originales.

Netflix completará la adquisición después de que Warner Bros finalice los planes que ya había anunciado de separar su división de streaming y estudios de la de redes globales en dos empresas el próximo año.

Su división de redes globales pasará a llamarse Discovery Global e incluirá sus canales de cable, como CNN y TNT Sports en Estados Unidos, así como sus canales Discovery y de libre acceso en Europa.

Revolución en Hollywood

Paolo Pescatore, fundador y analista de medios tecnológicos y telecomunicaciones de PP Foresight, afirmó que la venta era "una gran declaración de intenciones, y subraya las aspiraciones de Netflix de convertirse en líder mundial en el nuevo orden mundial del streaming".

Sin embargo, advirtió que, aunque la "sorprendente medida" tenía sentido para Warner Bros, podría "suponer un quebradero de cabeza para Netflix" a la hora de intentar fusionar las empresas, dado el tamaño de la operación.

Aunque el acuerdo alcanzado se refiere a una parte del negocio de Warner Bros, su rival Paramount presentó en octubre una oferta para comprar toda la empresa, incluidas sus redes de cable.

Warner Bros rechazó esta oferta antes de ponerse a la venta.

Tom Harrington, director de televisión de Enders Analysis, afirmó que era difícil evaluar si el acuerdo sería aprobado por los reguladores, pero que, si finalmente tiene luz verde, implicará un impacto enorme en el cine.

"Si se llevara a cabo, reorientaría Hollywood", afirmó.

Harrington señaló que probablemente se producirían "grandes recortes" en la producción televisiva y cinematográfica de la nueva empresa fusionada, lo que provocaría resistencia por parte de algunos sectores de Hollywood y sindicatos relevantes.

Para los consumidores, Harrington afirmó que la fusión probablemente provocaría un aumento de los precios.

"Netflix se encarecería y, aunque HBO Max cerraría o dejaría de ser esencial, la mayor penetración de Netflix en los hogares probablemente significaría un aumento de los ingresos totales por suscripciones".

Danni Hewson, directora de análisis financiero de AJ Bell, afirmó que Netflix había "hecho una ofrenda de paz" a Hollywood con la promesa de que seguiría estrenando películas de Warner Bros en la gran pantalla.

"Si este acuerdo logra superar rápidamente esos importantes obstáculos normativos, es probable que se produzca un ahorro considerable en los costes", dijo y concluyó:

"Cuánto de ese ahorro se trasladará a los suscriptores de las plataformas de streaming o si se considerará que Netflix tiene demasiado poder de fijación de precios es una de las cuestiones que serán objeto de un intenso escrutinio en los próximos meses".

Con información adicional de Natalie Sherman.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

BBC News Mundo La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. Ver más