Bajo estrictas medidas de seguridad, los implicados en el presunto entramado de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) fueron trasladados este martes a la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
Entre ellos figura Santiago Hazim, junto a otras seis personas imputadas, quienes buscan que el tribunal revoque la prisión preventiva y la declaración del proceso como complejo.
