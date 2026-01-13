Los correctivos y recomendaciones que serán aplicados en Seguro Nacional de Salud (Senasa), como parte de las acciones para impedir fraude, podrían ser aplicadas en otras instituciones del Estado que también tienen debilidades.

Así lo indicó Arismendi Díaz Santana, coordinador de la Comisión Técnica designada por el presidente Luis Abinader, para supervisar las decisiones de la dirección ejecutiva del Senasa.

Explicó que muchas de las recomendaciones que hará la comisión para paralizar los fraudes y dispersión de recursos en el Senasa, serán válidas para otras entidades, que aunque no han caído todavía en la situación de distorsiones e irregularidades como el seguro de salud estatal , “podrían caer en un momento determinado”.

Indicó que lo que se pretende es hacer aportes para complementar la política del gobierno en contra de la corrupción y la impunidad.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La Procuraduría de la República investiga un entramado de corrupción en el Senasa, con un desfalco que sobrepasa los 15 mil millones de pesos y por el cual ha sido señalado como el principal responsable al exdirector durante el periodo 2020-2025, Santiago Hazim Albany.

Arismendi Díaz Santana fue entrevistado por el periodista Fausto Rosario Adames en su programa ¿Y tú…qué dices? que se transmite diario por AcentoTV.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más