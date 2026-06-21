Turistas de hotel incendiado en Bayahíbe regresan a sus países

Las decenas de turistas afectados por el incendio que destruyó gran parte del hotel Viva Dominicus Beach, en Bayahibe, comenzaron a retornar a sus países de origen mientras enfrentan las consecuencias de haber perdido equipajes, documentos personales y otras pertenencias durante el siniestro que dejó una víctima mortal.

La tragedia, ocurrida el pasado viernes en uno de los complejos turísticos más importantes de la zona este del país, obligó a evacuar a cerca de 1,700 huéspedes y movilizó a organismos de emergencia ante la magnitud del fuego, que consumió amplias áreas de la infraestructura hotelera.

Un hotel devastado y turistas sin pertenencias

Dos días después del incendio, gran parte de las instalaciones permanecían reducidas a escombros, con estructuras calcinadas, techos colapsados y restos metálicos retorcidos visibles en distintos sectores del complejo turístico ubicado frente al mar Caribe.

Estructuras dañadas y los escombros en las instalaciones del hotel Viva Dominicus Beach tras un incendio en Bayahibe, provincia de La Altagracia, Un turista italiano falleció el 19 de junio tras inhalar el humo de un gran incendio en un hotel de la localidad turística de Bayahibe. (Foto de Erickson Polanco / AFP)" title=" Estructuras dañadas y los escombros en las instalaciones del hotel Viva Dominicus Beach tras un incendio en Bayahibe, provincia de La Altagracia, Un turista italiano falleció el 19 de junio tras inhalar el humo de un gran incendio en un hotel de la localidad turística de Bayahibe. (Foto de Erickson Polanco / AFP) " layout="responsive"> Estructuras dañadas y los escombros en las instalaciones del hotel Viva Dominicus Beach tras un incendio en Bayahibe, provincia de La Altagracia, Un turista italiano falleció el 19 de junio tras inhalar el humo de un gran incendio en un hotel de la localidad turística de Bayahibe. (Foto de Erickson Polanco / AFP)" title=" Estructuras dañadas y los escombros en las instalaciones del hotel Viva Dominicus Beach tras un incendio en Bayahibe, provincia de La Altagracia, Un turista italiano falleció el 19 de junio tras inhalar el humo de un gran incendio en un hotel de la localidad turística de Bayahibe. (Foto de Erickson Polanco / AFP) " layout="responsive"> Estructuras dañadas y los escombros en las instalaciones del hotel Viva Dominicus Beach tras un incendio en Bayahibe, provincia de La Altagracia, Un turista italiano falleció el 19 de junio tras inhalar el humo de un gran incendio en un hotel de la localidad turística de Bayahibe. (Foto de Erickson Polanco / AFP)" title=" Estructuras dañadas y los escombros en las instalaciones del hotel Viva Dominicus Beach tras un incendio en Bayahibe, provincia de La Altagracia, Un turista italiano falleció el 19 de junio tras inhalar el humo de un gran incendio en un hotel de la localidad turística de Bayahibe. (Foto de Erickson Polanco / AFP) " width="728″ height="485″> Estructuras dañadas y los escombros en las instalaciones del hotel Viva Dominicus Beach tras un incendio en Bayahibe, provincia de La Altagracia, Un turista italiano falleció el 19 de junio tras inhalar el humo de un gran incendio en un hotel de la localidad turística de Bayahibe. (Foto de Erickson Polanco / AFP)" title=" Estructuras dañadas y los escombros en las instalaciones del hotel Viva Dominicus Beach tras un incendio en Bayahibe, provincia de La Altagracia, Un turista italiano falleció el 19 de junio tras inhalar el humo de un gran incendio en un hotel de la localidad turística de Bayahibe. (Foto de Erickson Polanco / AFP) " layout="responsive"> Estructuras dañadas y los escombros en las instalaciones del hotel Viva Dominicus Beach tras un incendio en Bayahibe, provincia de La Altagracia, Un turista italiano falleció el 19 de junio tras inhalar el humo de un gran incendio en un hotel de la localidad turística de Bayahibe. (Foto de Erickson Polanco / AFP)" title=" Estructuras dañadas y los escombros en las instalaciones del hotel Viva Dominicus Beach tras un incendio en Bayahibe, provincia de La Altagracia, Un turista italiano falleció el 19 de junio tras inhalar el humo de un gran incendio en un hotel de la localidad turística de Bayahibe. (Foto de Erickson Polanco / AFP) " layout="responsive"> Estructuras dañadas y los escombros en las instalaciones del hotel Viva Dominicus Beach tras un incendio en Bayahibe, provincia de La Altagracia, Un turista italiano falleció el 19 de junio tras inhalar el humo de un gran incendio en un hotel de la localidad turística de Bayahibe. (Foto de Erickson Polanco / AFP)" title=" Estructuras dañadas y los escombros en las instalaciones del hotel Viva Dominicus Beach tras un incendio en Bayahibe, provincia de La Altagracia, Un turista italiano falleció el 19 de junio tras inhalar el humo de un gran incendio en un hotel de la localidad turística de Bayahibe. (Foto de Erickson Polanco / AFP) "> Estructuras dañadas y los escombros en las instalaciones del hotel Viva Dominicus Beach tras un incendio en Bayahibe, provincia de La Altagracia, Un turista italiano falleció el 19 de junio tras inhalar el humo de un gran incendio en un hotel de la localidad turística de Bayahibe. (Foto de Erickson Polanco / AFP)

Algunos huéspedes intentaban todavía acercarse a las áreas afectadas con la esperanza de recuperar objetos personales. Sin embargo, las autoridades y los equipos de seguridad mantenían restringido el acceso a las zonas destruidas.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

"Pasamos unos días hermosos y después pasó esto. Tenemos todo allá dentro y no nos dejan entrar", relató la turista argentina Agustina Torres al describir la situación que enfrentan numerosos visitantes que abandonan el país con escasas pertenencias.

(Photo by Erickson Polanco / AFP)

Documentos de emergencia para afectados

Las consecuencias del incendio han obligado a varias representaciones diplomáticas a activar mecanismos de asistencia consular para ciudadanos que perdieron pasaportes y otros documentos de identificación.

De acuerdo con informaciones ofrecidas por fuentes diplomáticas argentinas, al menos 26 ciudadanos de ese país se encontraban hospedados en el hotel y recibirán apoyo para gestionar documentación de emergencia.

Reportes preliminares divulgados por medios dominicanos también indican que un grupo de turistas franceses e italianos habría resultado afectado por la pérdida de documentos personales durante el incendio.

Italia coordina la repatriación de sus ciudadanos

La víctima mortal fue identificada como Francesca Valentino, una ciudadana italiana de 46 años cuyo fallecimiento fue confirmado por las autoridades italianas.

Según información oficial, la mujer fue trasladada por su esposo a un centro médico local tras resultar afectada por la inhalación de humo, pero posteriormente falleció.

La Cancillería italiana informó que su embajada en Santo Domingo coordina las gestiones necesarias para asistir a los ciudadanos afectados y facilitar su retorno.

Un primer grupo de turistas italianos abandonó República Dominicana la noche del sábado, mientras que otros viajeros tienen previsto regresar en vuelos programados durante los próximos días.

Investigación sobre las causas del incendio

Mientras avanzan las labores de evaluación de daños, continúan las indagatorias para determinar las causas exactas del incendio.

Uno de los trabajadores del complejo turístico indicó que el fuego se habría originado en el área de recepción.

Según explicó, parte de la estructura estaba construida con materiales altamente combustibles, incluyendo techos de caña, lo que habría favorecido la rápida propagación de las llamas.

El empleado describió el avance del incendio como un evento súbito que sorprendió tanto al personal como a los huéspedes y provocó escenas de tensión durante la evacuación.

Reubicación de los huéspedes

Las autoridades y la administración hotelera informaron que todos los turistas evacuados fueron trasladados a otros establecimientos de alojamiento mientras se gestionan sus retornos o la continuidad de sus vacaciones.

El incendio del Viva Dominicus Beach se ha convertido en uno de los siniestros más relevantes registrados en instalaciones turísticas dominicanas en los últimos años debido al elevado número de huéspedes evacuados y al impacto internacional generado por la muerte de una ciudadana extranjera.

Las autoridades aún no han divulgado un informe técnico definitivo sobre el origen del fuego ni sobre la magnitud total de las pérdidas materiales.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más