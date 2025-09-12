El Tribunal de Atención Permanente de Santiago impuso este viernes tres meses de prisión preventiva como medida de coerción a seis hombres acusados de participar en el abuso grupal de una joven de 21 años en el municipio de Villa González.
La jueza Yaritza Cabral dispuso el envío a prisión de José Alfonso Rubiera Rodríguez (Fonso), Delfri de Jesús Rodríguez (Yiyo), Edwin Manuel Castro Guzmán (el Guaro), Javier Eduardo Núñez Toribio y/o Javier Núñez (Bebé), Oniel Rafael Pichardo Martínez (Contreras) y Yamir Fernando Pérez Toribio (Ferrere).
Los imputados deberán cumplir la medida en el Centro Correccional de Mao, provincia Valverde.
La solicitud de coerción fue presentada por Gladisleny Núñez, directora de la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de la Fiscalía de Santiago, quien argumentó la necesidad de garantizar la seguridad de la víctima y el desarrollo del proceso judicial.
Noticias relacionadas
Piden caiga "todo el peso de la ley" contra presuntos violadores de Villa González
Abinader llama "salvajes" y "cobardes" a violadores en Villa González y en SFM
Piden prisión preventiva contra seis hombres imputados de violación sexual grupal a joven en Villa González
Agresión sexual en grupo en Villa González revive paralelismos con el caso ‘La Manada’ de España
Apresan a cuatro hombres por presunto abuso sexual a joven en Villa González
Compartir esta nota