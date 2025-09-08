El Centro de Servicios Legales para la Mujer (Censel) pidió que se le aplique todo el peso de la ley al grupo de hombres que drogó y violó sexualmente a la joven de 21 años, en Villa González, tras calificarlo como abuso sexual más atroz cometido en nuestro país.

La entidad, que dirige María Lucila Lara, sostuvo que ese grupo de antisociales merece todo el peso de las leyes y que pone a disposición de la familia su equipo de abogados para asistirla en los tribunales.

La entidad informó que se ofrece gratuitamente a darle servicios de acompañamiento legal a las mujeres y las niñas víctimas de estos delitos, y anuncian el apoyo irrestricto a la joven de 21 años y que se une al repudio nacional.

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago aplazó el miércoles al 12 de septiembre la audiencia para conocer medida de coerción a los seis hombres imputados de cometer violación sexual grupal contra una joven de 21 años, grabar el hecho y difundir las imágenes por distintas plataformas.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Los imputados son son acusados de violación sexual, asociación de malhechores y atentado sexual por medios electrónicos.

El Ministerio Público solicitó que se le imponga la prisión preventiva, como medida de coerción, a los seis hombres.

En la instancia de solicitud de medidas de coerción los fiscales Quirsa Abreu Peña (titular de Santiago), Gladisleny Núñez e Ivette Martínez, de la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, solicitan a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la jurisdicción de Santiago que declare el proceso de tramitación compleja, en atención a la pluralidad de imputados, por la posibilidad de incorporar a otros y por la variedad de imputaciones.

La instancia de medidas de coerción establece que los hechos ocurrieron en una residencia de la comunidad La Javilla, del municipio Villa González. La víctima fue llevada a dicho lugar bajo el engaño de que sería trasladada a un centro de salud por el imputado Pérez Toribio y otro que se encuentra prófugo.

Contra los imputados se presentaron cargos por violación a los artículos 265, 266, 309-1 y 331 del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24-97, sobre Violencia de Género; así también por transgresión a los artículos 8 y 23 de la Ley 53-07, que contemplan los tipos penales de asociación de malhechores, violencia agravada contra la mujer, violación sexual, reproducción, distribución de imágenes y atentado sexual por medios electrónicos, en perjuicio de la joven víctima.

La Fiscalía de Santiago identificó e investiga a las personas que se encontraban con la víctima en un establecimiento comercial, ubicado en Palmar Abajo en el citado municipio.

Establece el documento de solicitud de medidas que cuando la víctima se empezó a sentir indispuesta, dos de los imputados se ofrecieron a llevarla a un centro de salud, sin embargo, nunca ingresaron al centro de salud y la trasladaron a la residencia en La Javilla donde cometieron la violación.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más