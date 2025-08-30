La Policía Nacional, en Santiago, tiene en custodia a cuatro hombres que fueron localizados en la comunidad La Loma, del municipio Villa González, quienes eran buscados por un presunto abuso sexual contra una joven de 21 años de edad.

Entre los apresados están Oniel Rafael Pichardo Martínez, Javier De Jesús, Jamil Fernando Pérez Toribio y un hermano de este. El viernes se entregaron en la sede policial de Santo Domingo José Alfonso Rubiera y Edwin Manuel Castro Guzmán.

En la entrega de los cuatro jóvenes a las autoridades estuvo presente Santa Toribio, madre de dos de los imputados, quien declaró que ponía a sus hijos en manos de las autoridades para que, si resultan responsables de los hechos señalados, paguen como establecen las leyes.

“Los dejo primero en las manos de Dios y después en las de ustedes. Ustedes saben cómo una madre destrozada entrega a sus hijos hoy, porque si merecen el castigo, que lo reciban; y si no, que Dios sea el juez de ellos”, expresó Santa Toribio.

Los seis jóvenes son señalados como responsables de haber drogado a la joven de 21 años, a quien posteriormente habrían abusado sexualmente. Además de la presunta agresión, ocurrida en marzo de 2025, los hombres habrían grabado el hecho y difundido el video en plataformas de redes sociales.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más