La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso exhortó este sábado a toda persona o medio de comunicación que haya difundido fotos o videos de la joven víctima de la violación grupal en Villa González a eliminarlos de inmediato.

A través de su cuenta en la red social de X, Reynoso pidió a la ciudadanía no convertirse en “violadores digitales” de la dignidad e intimidad de la joven y exhortó a evitar su revictimización.

La joven de 21 años, cuyo nombre se omite por motivos de seguridad, denunció haber sido víctima de una violación por parte de seis hombres en el municipio de Villa González, provincia Santiago, luego de que circulara en redes sociales el vídeo de lo sucedido.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Según su testimonio, el hecho ocurrió en marzo de este año, cuando salió a una discoteca acompañada de una amiga y tras ingerir una bebida alcohólica, perdió la conciencia, y posteriormente despertó en un hospital sin recordar lo sucedido ni cómo había regresado a su hogar.

Por el hecho, tres de los presuntos victimarios se entregaron a la Policía de manera voluntaria, mientras que los demás implicados fueron entregados a las autoridades por familiares en horas de la noche.

En cuanto a la amiga que le acompañaba la noche del hecho, las autoridades confirmaron que está siendo entrevistada como parte de las diligencias de rigor.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más