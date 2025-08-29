Se entregó hoy de manera voluntaria a la Policía uno de los seis acusados de drogar y violar sexualmente hace cinco meses a una joven de 21 años en el municipio de Villa González, de la provincia Santiago, caso que salió a la luz pública al difundirse en las últimas horas en redes sociales un video que muestra la agresión sexual.

El detenido, que se entregó en Santo Domingo, fue identificado como José Alfonso Rubiera, y sobre los demás implicados, prófugos identificados por los sobrenombres de Álvarez, Federé, Contreras, Fonso y Bebé o Chichí, se alertó que "se encuentran fuertemente armados".

Las autoridades confirmaron que la amiga que acompañaba a la víctima la noche del hecho está siendo entrevistada como parte de las diligencias de rigor.

El vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesquería, reveló que se han desplegado "amplias tropas" de operaciones especiales con el objetivo de lograr la captura de los otros cinco implicados, todos exhortados a que imiten a Rubiera y se entreguen por la vía que consideren pertinente.

El portavoz policial tildó además de irresponsable y reprochable que se difundiera el video en las redes sociales en lugar de habérselo enseñado solo a las autoridades.

Confirmó que la víctima realizó la denuncia este jueves cuando vio el ideo y comprendió lo que le había sucedido.

Ministerio llama a evitar revictimización

Tal como señaló el coronel Diego Pesqueira, resulta “reprochable” que se exponga a la víctima a una doble vulneración desde el manejo de la información., sostuvo a su vez un comuinicado del Ministerio de la Mujer.

Esta instancia "hace un llamado de conciencia y responsabilidad a los medios de comunicación y a quienes gestionan plataformas digitales frente al tratamiento del lamentable caso de violencia sexual ocurrido en Villa González, provincia Santiago", sostuvo.

Subrayó que la difusión de imágenes explícitas y audios de este hecho constituye una forma de revictimización que atenta contra la dignidad humana y los derechos fundamentales de la joven afectada.

Informó, además, que el Ministerio de la Mujer, en estrecha articulación con la Unidad de Atención a Víctimas de Santiago, ha ofrecido todos los servicios y apoyos, y está acompañando en el caso a la víctima y su familia.

