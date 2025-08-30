El presidente de la República Luis Abinader emitió el decreto 494-25, que designan a nuevos titulares en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y en el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie).
En ese orden, Robinson Esteban Durán Rodríguez fue designado viceministro de Supervisión y Fiscalización del MOPC.
Asimismo, Miguel Ángel Logroño Di Vanna fue designado asesor del MOPC.
En tanto que, en el Inabie fueron designados como subdirectores Gilberto Santana de León y Luis Francisco Valdez Rodríguez.
Compartir esta nota