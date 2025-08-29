Una joven de 21 años denunció haber sido víctima de una violación por parte de seis hombres en el municipio de Villa González, provincia Santiago, luego de que circulara en redes sociales el vídeo de lo sucedido.

A través de un audiovisual, la víctima, cuyo nombre se omite por motivos de seguridad, dijo que el hecho ocurrió en marzo de este año, cuando salió a una discoteca acompañada de una amiga.

Explicó que, tras ingerir una bebida alcohólica, perdió la conciencia, y posteriormente despertó en un hospital sin recordar lo sucedido ni cómo había regresado a su hogar.

“Como aproximadamente 10 minutos perdí el conocimiento y me desmayé. Una chica de aquí -de su localidad- me reconoció y me sacó para pedirme un taxi y llevarme al hospital, pero uno de ellos -victimarios- supuestamente le dice a la chica déjala que ella anda con nosotros, la vamos a llevar al hospital”, relató.

Según su testimonio, cinco meses después al ver el video difundido en internet, comprendió lo que le había ocurrido, indicando que no conoce a ninguno de los hombres que aparecen en la grabación.

De acuerdo con un informe preliminar de la Policía Nacional, los presuntos victimarios han sido identificados como Álvarez, Guaro, Ferere, Contreras, Fonso y Bebé.

Tras la difusión del video, los comunitarios de Villa González realizaron una protesta frente al destacamento policial del municipio exigiendo justicia y la captura de los implicados.

De su lado, el Departamento de Violencia de Género e Intrafamiliar de Santiago indicó que abrió una investigación para esclarecer lo sucedido. Mientras que, el Ministerio Público recaba pruebas tanto del video difundido en internet como de testimonios en la comunidad para sustentar las acusaciones.

