Un segundo acusado de drogar y agredir sexualmente hace cinco meses a una joven de 21 años en el municipio de Villa González, provincia Santiago, se entregó la noche de este viernes y fue identificado como Edwin Manuel Castro Guzmán, horas después de que lo hiciera en Santo Domingo José Alfonso Rubiera.

La Policía Nacional informó que Castro Guzmán se entregó en la ciudad de Santiago horas después de que en SantoDomingo lo hiciera Rubiera, asimismo voluntariamente.

La Policía reiteró que "mantiene activas y en expansión las labores de búsqueda e investigación, con el firme compromiso de dar con el paradero de los demás implicados para que respondan ante la justicia".

Los demás implicados, prófugos identificados por los sobrenombres de Álvarez, Federé, Contreras y Bebé o Chichí, se alertó que "se encuentran fuertemente armados".

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La víctima realizó la denuncia este jueves cuando el video fue difundido irresponsablemente en las redes sociales y comprendió lo que le había sucedido.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más