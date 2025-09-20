La Tormenta Tropical Gabrielle avanza al noreste de República Dominicana y entra en un proceso de fortalecimiento que podría elevarla a huracán de categoría 2 entre el lunes y el martes, según el meteorólogo Jean Suriel.
La tormenta se ubica a aproximadamente 1,230 kilómetros al noreste de Punta Cana y mantiene un rumbo noroeste a 20 km/h.
Sus vientos máximos sostenidos alcanzan los 95 km/h y, por la trayectoria prevista hacia el Atlántico, por ahora no representa peligro inminente para la región del Caribe.
Se mantiene vigilancia sobre un disturbio atmosférico en el Atlántico oriental con rumbo a las Antillas Menores, cuya intensidad y cercanía a República Dominicana se definirán entre el jueves y el viernes.
En el ámbito nacional, una vaguada es la responsable de las precipitaciones de las últimas horas y se espera que esta tarde y noche continúen lluvias moderadas a fuertes en varias provincias.
Durante la jornada se podrían registrar ráfagas de viento y descargas eléctricas con mayor intensidad en el norte, noroeste, la Cordillera Central, la zona fronteriza, el sur y el noreste, y no se descartan granizadas aisladas.
Mañana domingo y el lunes persistirán los períodos lluviosos en varias provincias por los remanentes de la vaguada y los vientos húmedos procedentes de la región marina.
Las autoridades meteorológicas llaman a la población a mantenerse informada y a seguir los avisos oficiales y las recomendaciones de protección civil.
