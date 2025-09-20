El Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) informó su participación por primera vez en la Feria Internacional del Libro a través de maestros escritores.
La participación incluirá la exhibición y difusión de textos docentes y la realización de actividades educativas y culturales durante los 10 días de la Feria en la Plaza de la Cultura.
La secretaría de asuntos culturales, coordinada por el profesor Sixto Gabín, convocó a los docentes autores de cualquier género a entregar ejemplares en el local nacional de la ADP o directamente en la Plaza de la Cultura.
El sindicato destacó que su respaldo a publicaciones literarias y educativas de docentes busca difusión y promoción del conocimiento y aportes culturales.
Gabín enfatizó que la presencia de los maestros escritores en la Feria refleja el compromiso del sindicato con el sector educativo y cultural.
Compartir esta nota