En una operativa conjunta miembros del Ejército de la República Dominicana (ERD), la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y representantes del Ministerio Público, decomisaron ocho pacas de un vegetal, presuntamente marihuana, que fueron abandonadas en un autobús de transporte público en Azua, informó este viernes el Ejército.

El decomiso tuvo lugar durante un chequeo en un puesto de control militar ubicado en el kilómetro 15 de Azua, el vegetal estaba oculto en el interior de un autobús marca Hyundai, modelo Universe Xpress, color rojo, placa No. L102328, que cubría la ruta Barahona–Santo Domingo.

Según las autoridades, los fardos, envueltos en papel plástico de color negro, fueron dejados en uno de los asientos del vehículo por parte, presuntamente, de un pasajero que logró evadir la inspección.

El conductor del vehículo, que fue identificado, fue despachado junto con el vehículo al no encontrarse vinculación directa con el hecho.

La presunta droga fue trasladada a la sede de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) para los fines legales procedentes.