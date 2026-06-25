Tras el terremoto en Venezuela registrado anoche miércoles 24 de junio fue de 7.1, tuvo su epicentro 21 kilómetros al este de Morón y al que siguieron varias réplicas, ocurrió a las 18H04, surgió la pregunta ¿Cuál es la diferencia entre términos como sismo, terremoto y réplica?

Aunque en el día a día suelen utilizarse como sinónimos, la realidad es que existen algunas precisiones.

El Centro Nacional de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) define un terremoto como un movimiento brusco y repentino de la Tierra causado por la liberación de energía acumulada en su interior, la cual se propaga en todas las direcciones en forma de ondas sísmicas.

Estos fenómenos se producen por la constante interacción y choque entre las placas tectónicas.

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Según la Real Academia Española (RAE), "sismo" proviene de "seísmo" y significa "terremoto o sacudida de la tierra producida por causas internas".

Al consultar el término "seísmo", la institución lingüística es aún más categórica y lo define simplemente como "terremoto".

Esto significa que las palabras sismo y terremoto hacen referencia al mismo fenómeno natural, diferenciándose principalmente por su origen etimológico. Mientras "seísmo" procede del griego σεισμός, "terremoto" tiene su origen en el latín terraemōtus.

Sin embargo, cuando ocurre un evento como el que se registró en Venezuela este 24 de junio, también suele hablarse de las llamadas réplicas.

De acuerdo con fuentes oficiales y la RAE, una réplica sísmica es un movimiento telúrico secundario que ocurre después del sismo principal, producto del reajuste de las placas tectónicas tras la liberación inicial de energía.

Qué es el 'doblete sísmico' y por qué los terremotos que sacudieron Venezuela provocaron tantos daños

Lucía Lozano, sismóloga de la Red Sísmica Nacional española, explicó a EFE que el doblete sísmico sucede cuando coinciden "dos terremotos de magnitud muy parecida, muy seguidos en el tiempo y muy próximos en el espacio".

Los de Venezuela, de magnitudes 7,2 y 7,5, ocurrieron con 40 segundos de diferencia, a 23 y 28 km de distancia de la localidad de Yumare, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS)

De acuerdo a físicos, geólogos y expertos en sismología, los dos terremotos consecutivos que afectaron la zona norte del país caribeño, y que estuvieron separados por tan solo 39 segundos, configurarían lo que se conoce como "doblete sísmico".

En términos simples, un "doblete sísmico" ocurre cuando se dan dos terremotos principales pero el segundo no puede ser considerado una mera réplica del primero ya sea porque ambos movimientos telúricos poseen una intensidad similar o porque sus epicentros son cercanos entre sí.

Y esto es precisamente lo que pasó en Venezuela.

El primer terremoto, que se produjo en la zona de la costa central a las 18:04, tuvo una magnitud 7,2 y tuvo su epicentro cerca de la ciudad de San Felipe, en el estado de Yaracuy, unos 280 km al oeste de Caracas.

El segundo terremoto ocurrió 39 segundos después, a solo 45 kilómetros, con epicentro cerca del municipio de Yumare. Ese sismo fue incluso más potente que el anterior, llegando a una magnitud de 7,5.

¿A qué hora tembló la Tierra hoy en República Dominicana en 2026?

La ocurrencia del terremoto en Venezuela también sirve para recordar que la isla de La Española se encuentra catalogada como una zona de alto riesgo sísmico.

República Dominicana posee sistemas de fallas activas capaces de generar movimientos de gran magnitud.

Entre las principales estructuras geológicas activas del país se encuentran:

Falla Septentrional: localizada en el norte del país, es capaz de generar sismos de gran magnitud.

localizada en el norte del país, es capaz de generar sismos de gran magnitud. Falla Enriquillo-Plantain Garden: atraviesa la región sur y suroeste del territorio dominicano.

atraviesa la región sur y suroeste del territorio dominicano. Trinchera de los Muertos: situada al sur de la costa dominicana, constituye otra fuente frecuente de actividad sísmica.

Debido a esta vulnerabilidad, organismos como el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (ONESVIE) tienen la responsabilidad de monitorear los eventos sísmicos, evaluar riesgos y emitir alertas y recomendaciones a la población en caso de terremotos o posibles tsunamis.

Con información de EFE.

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