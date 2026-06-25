Mientras la presidenta encargada de Venezuela, Deycy Rodríguez, visita zona costera fuertemente afectada por potentes terremotos ayer; su hermano, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, reporta:

188 víctimas fatales

157 personas reportadas desaparecidas

Más de 200 personas atrapadas en edificaciones colapsadas

Ocho hospitales evacuados

1520 personas heridas

2927 familias damnificadas

Más de 200 edificaciones colapsadas

"Hasta este momento lamentablemente debemos reportar 188 venezolanas y venezolanos fallecidos por la acción del terremoto", además de "1.520 personas heridas", dijo Jorge Rodríguez al ofrecer el último parte oficial en una alocución televisada.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más