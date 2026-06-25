Mientras la presidenta encargada de Venezuela, Deycy Rodríguez, visita zona costera fuertemente afectada por potentes terremotos ayer; su hermano, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, reporta:
- 188 víctimas fatales
- 157 personas reportadas desaparecidas
- Más de 200 personas atrapadas en edificaciones colapsadas
- Ocho hospitales evacuados
- 1520 personas heridas
- 2927 familias damnificadas
- Más de 200 edificaciones colapsadas
"Hasta este momento lamentablemente debemos reportar 188 venezolanas y venezolanos fallecidos por la acción del terremoto", además de "1.520 personas heridas", dijo Jorge Rodríguez al ofrecer el último parte oficial en una alocución televisada.
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