Mientras la presidenta encargada de Venezuela, Deycy Rodríguez, visita zona costera fuertemente afectada por potentes terremotos ayer; su hermano, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, reporta:

  • 188 víctimas fatales
  • 157 personas reportadas desaparecidas
  • Más de 200 personas atrapadas en edificaciones colapsadas
  • Ocho hospitales evacuados
  • 1520 personas heridas
  • 2927 familias damnificadas
  • Más de 200 edificaciones colapsadas

"Hasta este momento lamentablemente debemos reportar 188 venezolanas y venezolanos fallecidos por la acción del terremoto", además de "1.520 personas heridas", dijo Jorge Rodríguez al ofrecer el último parte oficial en una alocución televisada.

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Terremoto en Venezuela

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