  • Un fuerte terremoto doble sacudió Venezuela: el primero fue de magnitud 7,2 y el segundo, ocurrido 39 segundos después, de 7,5.
  • Es el más fuerte que ha azotado al país desde 1900.
  • Hay al menos 164 muertos y cerca de 1.000 heridos, informó la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.
  • Autoridades y vecinos intentan rescatar personas de entre los escombros pidiendo auxilio.
  • La destrucción es extensa tanto en Caracas como en otras ciudades de la costa central del país. La Guaira es la zona más afectada.
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  • También puedes seguir la cobertura en inglés de BBC News sobre la situación en Venezuela.

Al menos 188 muertos y más de 1.500 heridos por un potente terremoto doble en Venezuela; buscan sobrevivientes entre los escombros

BBC News Mundo

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