La Policía Nacional y el Ministerio Público no tienen pistas sobre la muerte de dos adolescentes encontrados la víspera con signos de violencia en una zona de la carretera Los Casabes, en el sector Jacagua, Santo Domingo Norte, mientras continúan las entrevistas a testigos y el análisis de evidencias para identificar a los responsables.

El vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, informó que el proceso es dirigido por el Ministerio Público con el apoyo de unidades especializadas de investigación criminal, las cuales desarrollan diversas diligencias técnicas y de campo.

Entre las acciones en curso figuran el levantamiento de evidencias, el análisis de grabaciones de cámaras de videovigilancia y la recopilación de testimonios de personas vinculadas al entorno de las víctimas.

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De acuerdo con las autoridades, varias personas ya han sido entrevistadas y no se descarta que en las próximas horas se produzcan nuevos avances dentro de la investigación del caso, que dejó a dos adolescentes tiroterados y con signos de haber sido atropellados.

¿Quiénes eran las víctimas?

Dos adolescentes fueron encontrados sin vida en una zona apartada

Las víctimas fueron identificadas como Ángel Miguel Rosario de la Cruz, de 16 años, conocido como "El Chino", y Miguel Ángel, de 17 años, cuyos cuerpos fueron localizados la noche del pasado martes en una zona apartada de la carretera Los Casabes.

Las autoridades indicaron que, de manera preliminar, las pesquisas apuntan a que ambos jóvenes habrían llegado al lugar junto con una tercera persona a bordo de una motocicleta, un elemento que forma parte de las principales líneas de investigación.

El vocero policial precisó que, hasta el momento, no existen conclusiones oficiales sobre las circunstancias ni el móvil del doble homicidio.

Las autoridades sostienen que el proceso de investigación permanece abierto y que la prioridad es consolidar las evidencias necesarias para sustentar eventuales acciones judiciales contra los responsables.

Los casos de homicidios que involucran a menores de edad suelen requerir investigaciones apoyadas en peritajes técnicos, análisis de dispositivos de videovigilancia y reconstrucción de los últimos movimientos de las víctimas, con el propósito de fortalecer las pruebas que posteriormente puedan ser presentadas ante los tribunales.

En este caso, tanto la Policía Nacional como el Ministerio Público han insistido en que cualquier hipótesis deberá estar respaldada por evidencia científica y testimonial.

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