Prisión preventiva de 18 meses para cinco de los 10 involucrados en la Operación XL526

La jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago, Yiberty Polanco, impuso 18 meses de prisión preventiva a cinco de los diez imputados arrestados durante varios allanamientos realizados en el marco de la Operación XL526.
La fiscal titular de Santiago, Rosa Aura Abreu (Quise), confirmó que los otros cinco acusados fueron favorecidos con medidas de coerción consistentes en presentación periódica, impedimento de salida del país y garantía económica.
Según informaciones preliminares del Ministerio Público, los detenidos en la Operación XL526 presuntamente integraban una estructura criminal dedicada a extorsionar, chantajear y estafar a personas residentes en Estados Unidos.
Por el caso son procesados Carlos José Farra Lantigua, Eliardo Peña Almonte, Moisés David Pichardo Aracena, Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera, Walinton Ariel Sosa Almonte, Yusmery Altagracia Cabrera Peña, Danny Rafael Lagual Ferreira, Pedro Antonio Pichardo Paulino, conocido como “Pedro Navaja”, y Julio Antonio Peralta.
Solicitud acogida parcialmente
El Ministerio Público había solicitado 18 meses de prisión preventiva para cada uno de los imputados y que el caso fuera declarado complejo. Sin embargo, el tribunal acogió parcialmente el pedimento y dispuso la prisión preventiva para cinco de los acusados, mientras que a los demás les impuso medidas de coerción menos gravosas.
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