El Tribunal Colegiado del distrito judicial de Monte Plata condenó a tres hombres hallados culpables de violar la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, en procesos relacionados con posesión y tráfico de estupefacientes ocurridos en distintos puntos de la provincia.

Los condenados son Alexis Mercedes Mieses, conocido como "El Grande", Luis Moisés Hernández y Alexander Moreno Mojica, cuyas responsabilidades penales fueron establecidas durante los juicios celebrados en esa jurisdicción.

Mercedes Mieses recibió una condena de cinco años de prisión tras ser arrestado el 27 de julio de 2024 en el batey Bermejo, municipio de Monte Plata. De acuerdo con el expediente, al momento de su detención portaba 24.37 gramos de cocaína y 8.55 gramos de marihuana.

En otro caso, Alexander Moreno Mojica fue condenado a tres años de prisión por hechos ocurridos el 29 de mayo de 2023 en el sector Los Suizos, en Monte Plata. Las autoridades le incautaron 721 miligramos de cocaína y 294 miligramos de crack.

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El tribunal dispuso que Moreno Mojica cumpla un año de prisión y que los dos años restantes sean bajo libertad condicional. Entre las condiciones impuestas figuran abstenerse del consumo de drogas, evitar el contacto con personas o lugares vinculados a actividades ilícitas, aprender un oficio y participar en 24 jornadas de reforestación y limpieza coordinadas con las autoridades ambientales de la provincia.

Mientras que Luis Moisés Hernández fue condenado a tres años de prisión bajo la modalidad de pena suspendida condicional. Según el expediente, fue arrestado el 16 de diciembre de 2022 en el sector El Naranjo, municipio de Peralvillo, en posesión de 3.67 gramos de cocaína y 2.54 gramos de marihuana.

La sentencia fue emitida por las juezas Hilda Nieves Sánchez Luna, Johanna Giselle Reyes Moquete y Carmen Daniela Araujo Rivas. Los procesados deberán cumplir las disposiciones establecidas por el tribunal en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Monte Plata.

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