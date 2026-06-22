El cultivo de marihuana desmantelado recientemente en una zona montañosa de la provincia San José de Ocoa tenía un peso total de 13,863 libras, de acuerdo con los resultados de los análisis realizados por peritos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y oficiales de cadena de custodia de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

Según informó la DNCD, los trabajos de conteo y evaluación de las plantas se extendieron por más de 15 horas. Las autoridades sostienen que se trata del mayor decomiso de este tipo registrado en el país, como resultado de una investigación conjunta desarrollada en las lomas de esa provincia. Se trata del segundo operativo de este tipo en en el mes de junio.

El Ministerio Público y la DNCD mantienen abierta la investigación. Las pesquisas se derivan de un operativo anterior en el que fue desmantelada una plantación de más de 3,000 matas de marihuana en la comunidad de El Pinar. Por ese caso fueron arrestadas tres personas, que guardan prisión preventiva.

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Las autoridades informaron además que, en relación con el hallazgo más reciente, han sido interrogados más de diez ciudadanos dominicanos y haitianos. Mientras avanzan las investigaciones, los organismos indicaron que en distintas operaciones realizadas en las zonas montañosas de San José de Ocoa han sido destruidos cultivos que superan las 18,000 plantas de marihuana.

Más de 3,000 matas de marihuana en San José de Ocoa a principios de junio

El pasado 8 de junio, la DNCD dio a conocer que desmanteló una plantación de marihuana en una zona montañosa del distrito municipal de El Pinar, en San José de Ocoa, donde fueron decomisadas más de 3,000 plantas del vegetal y arrestadas tres personas.

Las autoridades indicaron que, tras labores de inteligencia, identificaron una finca donde presuntamente se cultivaba y comercializaba marihuana, por lo que realizaron una intervención aérea y terrestre en el lugar.

La DNCD informó que fueron detenidos dos ciudadanos haitianos y un dominicano, quienes quedaron bajo control del Ministerio Público en San José de Ocoa.

La marihuana decomisada alcanzó un total de 3,533 plantas, con un peso de 3,200 libras, de acuerdo con los resultados del análisis realizado por el Inacif.

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