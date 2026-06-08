La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó este lunes que desmanteló una plantación de marihuana en una zona montañosa del distrito municipal de El Pinar, en San José de Ocoa, donde fueron decomisadas más de 3,000 plantas del vegetal y arrestadas tres personas.

Según la institución, en el operativo participaron agentes de la DNCD, miembros del Ministerio Público, de la Fuerza Aérea de República Dominicana y organismos de inteligencia del Estado.

Las autoridades indicaron que, tras labores de inteligencia, identificaron una finca donde presuntamente se cultivaba y comercializaba marihuana, por lo que realizaron una intervención aérea y terrestre en el lugar.

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Durante el operativo fueron encontradas más de 3,000 plantas de marihuana, cinco garrafones con el vegetal almacenado y plantas en proceso de germinación. También fue localizada una vivienda utilizada para almacenar y procesar la sustancia, de acuerdo con el informe oficial.

En la intervención fueron retenidos ventiladores, una bomba de fumigación, cortadoras, paneles solares, un regulador de voltaje, una motobomba, secadoras, fundas para empaque al vacío, una radio de comunicación, un teléfono celular y una motocicleta, entre otros objetos.

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La DNCD informó que fueron detenidos dos ciudadanos haitianos y un dominicano, quienes quedaron bajo control del Ministerio Público en San José de Ocoa mientras continúan las investigaciones para determinar si hay otros involucrados.

Las autoridades señalaron que las labores de extracción y traslado de las plantas y demás evidencias se extendieron por más de 12 horas debido a las dificultades de acceso a la zona.

Las plantas incautadas fueron enviadas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), que determinará la cantidad exacta y el peso del material incautado.

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