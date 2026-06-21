Decomisan más de 15 mil plantas de marihuana en Ocoa

Las autoridades informaron este domingo sobre la incautación de 15 mil 392 plantas de marihuana en una zona rural de San José de Ocoa, una operación que, según los organismos de seguridad, constituye el mayor decomiso de este tipo realizado en la historia de la República Dominicana.

La intervención fue ejecutada por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en coordinación con el Ministerio Público y unidades de inteligencia.

Operativo se extendió durante tres días

La plantación fue localizada tras labores de vigilancia apoyadas con drones y trabajos de inteligencia en una zona de difícil acceso de la provincia de San José de Ocoa.

De acuerdo con la información oficial, además de erradicar el cultivo, las autoridades allanaron una vivienda que presuntamente funcionaba como centro de almacenamiento y procesamiento de la marihuana.

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Durante el operativo fueron ocupadas herramientas e insumos que habrían sido utilizados para la siembra, secado, dosificación y distribución de la droga.

Más de diez personas son investigadas

Las autoridades informaron que más de diez personas, entre dominicanos y haitianos, han sido interrogadas como parte de las investigaciones.

Los organismos actuantes vinculan el caso con una operación previa realizada en la misma zona, donde fueron decomisadas más de 3,000 plantas de marihuana. Por ese expediente, tres hombres cumplen prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial.

Las investigaciones continúan con el objetivo de determinar la estructura detrás del cultivo y establecer posibles conexiones con redes de tráfico de drogas que operan en la región.

Plantas fueron enviadas al Inacif

Las plantas decomisadas fueron trasladadas bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), entidad encargada de establecer el peso total del material ocupado y realizar los análisis correspondientes.

Mientras tanto, efectivos de seguridad permanecen desplegados en la zona para recopilar nuevas evidencias y localizar posibles responsables que aún no han sido detenidos.

Ocoa se mantiene como punto de atención para las autoridades

La provincia de San José de Ocoa ha sido escenario de varios operativos contra cultivos ilícitos durante los últimos años, debido a las condiciones geográficas que facilitan el establecimiento de plantaciones en áreas montañosas de difícil acceso.

Especialistas en seguridad consultados en ocasiones anteriores han señalado que la erradicación de cultivos representa solo una parte del combate al narcotráfico, ya que la efectividad de estas acciones depende también de la identificación de las redes de financiamiento, transporte y distribución.

Más de 14 toneladas de drogas incautadas en 2026

La intervención ocurre en un contexto de intensificación de las operaciones antidrogas en el pais, en la región del Caribe y América Latina.

Según cifras de la DNCD, durante los primeros meses de 2026 se han decomisado más de 14.3 toneladas de distintas sustancias narcóticas en territorio dominicano.

Por su parte, estadísticas del sistema forense indican que entre enero y junio de este año se han destruido 23,638 kilogramos y 179 gramos de drogas.

En 2025, las autoridades reportaron la confiscación de más de 48 toneladas de sustancias ilícitas en operativos relacionados con narcotráfico, lavado de activos y delitos conexos.

El hallazgo coincide con una etapa de mayor cooperación regional en materia antidrogas y con el fortalecimiento de los mecanismos de vigilancia aérea y tecnológica utilizados por las autoridades dominicanas para detectar cultivos ilícitos en zonas remotas.

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