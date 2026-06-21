La Procuraduría General de la República (PGR) lanzó este viernes su Programa Nacional de Pasantías con el objetivo brindar un espacio donde los nuevos profesionales del derecho, la psicología y la tecnología puedan conectar la teoría con la práctica, con un aprendizaje activo que fomente una visión consciente de la responsabilidad del servidor público.

La procuradora general de República, Yeni Berenice Reynoso, encabezó el lanzamiento, realizado en el salón de actos del quinto nivel de la sede de la PGR, con la presencia del ministro de Administración Pública (MAP), Sigmund Freund.

Reynoso destacó que el Programa Nacional de Pasantías, formulado con la visión y compromiso que caracterizan al Ministerio Público, llenará de orgullo al país por la calidad de profesionales que proporcionará. “Le estamos poniendo el corazón y la visión de nuestra institución a este programa y estamos seguros, que con el trabajo de todo el equipo, como con los jóvenes que van a ingresar al mismo, va a ser un programa modelo para la administración pública”, precisó.

“Estoy segura de algo más, tendremos grandes fiscales, psicólogos forenses, peritos informáticos forenses que van a salir de este programa y que van a llenar de muchísimo orgullo a la República Dominicana”, indicó, al tiempo de valorar la oportunidad de que jóvenes talentosos puedan servir a la sociedad de una institución que tiene representación a nivel nacional y que trabaja para garantizar el Estado de derecho. ¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Destacó la importancia, de que, a través de este programa, los jóvenes podrán combinar su conocimiento técnico con la experiencia que proporciona realizar una pasantía en el Ministerio Público.

“Desde la experiencia que tuve como paralegal. Muchas veces en la universidad los jóvenes pensamos que es suficiente con tener buen índice académico y muchas veces pasa que después que tenemos el título no sabemos qué hacer con él, porque un índice académico de excelencia no garantiza experiencia”, dijo.

Señaló, además, que el programa de pasantías abre la posibilidad de permanecer en la institución, como ocurrió con ella cuando inició como paralegal en su natal Santiago y que hoy día lleva más de dos décadas de trabajo en el Ministerio Público.

“Desde muy joven tenía una vocación para el servicio, pero la realidad es que la verdadera vocación, sin lugar a dudas, la encontré y la desarrollé en el programa de pasantías”, dijo. Reynoso explicó que esa oportunidad que recibió ingresando al Poder Judicial a una pasantía, cuando aún era una estudiante, fue parte de sus motivaciones para promover e implementar el programa de pasantías, que funcionará en los 37 distritos judiciales a nivel nacional.

“No me perdonaría jamás pasar por la Procuraduría General de la República y no impulsar el programa que hoy me tiene aquí hablando con ustedes”, dijo, al recordar que las puertas del sistema de justicia se le abrieron con la oportunidad de una pasantía. “No entré por amiguismo. No entré porque alguien me recomendó. Entré porque pidieron las tres mejores calificaciones y en esas tres mejores calificaciones estaba la mía y llegué y todavía hoy estoy aquí”, precisó.

Por su parte, el ministro Sigmund Freund felicitó a la procuradora general por esta iniciativa y destacó al Ministerio Público como una institución que busca la excelencia, la cual será llevada a estos jóvenes por medio de este programa de pasantías.

“Esto va a permitir que estos jóvenes puedan vivir desde dentro la experiencia de lo que es trabajar en una institución que representa la dignidad, que representa los mejores intereses del país, que representa fortalecimiento, consolidación, que representa justicia y que representa siempre luchar por los mejores intereses de la sociedad dominicana”, indicó el titular del MAP. MIRA TAMBIÉN Decomisan más de 15 mil plantas de marihuana en Ocoa Yeni Berenice alerta sobre la violencia juvenil y propone un nuevo contrato social

Al lanzamiento del programa asistieron representantes de distintas universidades, como la Católica de Santo Domingo (UCSD); la de la Tercera Edad (UTE); la Eugenio María de Hostos (UNIREMHOS); la Adventista Dominicana (UNAD) y Organización y Método (O&M), así como el Instituto Tecnológico de las Américas ( ITLA). También, miembros del Colegio de Abogados y de Psicólogos de República Dominicana.

Además, estuvieron presentes los miembros del Consejo Superior del Ministerio Público; el procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución; la procuradora de corte Isaura Suárez, directora general de Carrera y Erika Ortiz, directora de Gestión Humana del Ministerio Público.

Sobre el programa

Erika Ortiz indicó que el Programa de Pasantías del Ministerio Público representa una evolución en la visión de la gestión del talento humano que mantendrá el nivel de excelencia en el órgano persecutor del delito.

“Nos ayuda a identificar a jóvenes con alto potencial, acompañar su desarrollo profesional y construir un banco de talentos que fortalezca, de manera sostenible, los futuros procesos de reclutamiento y selección del Ministerio Público”, dijo Ortiz.

El período de pasantía tendrá una duración mínima de tres meses y máxima de seis meses, con un horario de lunes a domingo, lo que permitirá que los estudiantes que tengan compromisos durante la semana, puedan adaptar su tiempo, incluyendo los fines de semana.

Las jornadas no superarán las seis horas diarias, ni las 30 en la semana, garantizando que esto no interfiera con los horarios de estudios del pasante.

Los participantes contarán con el acompañamiento de expertos mentores durante todo el proceso y recibirán una remuneración económica, así como también tendrán acceso a transporte institucional, capacitación, certificado oficial de pasantía y formar parte del banco de talentos del Ministerio Público.

Ortiz explicó que entre los requisitos para ingresar al programa de pasantía están: Carta del centro de formación académica solicitando la pasantía e indicando la carrera a la que pertenece.

Además, copia de documento de identidad y electoral, récord de notas, su hoja de vida, y cursar los últimos períodos académicos, así como también llenar el formulario de solicitud de pasantía, que estará disponible en las universidades y al cual podrán acceder por un código QR que está disponible en la página de web y redes sociales de la PGR.

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