La Policía Nacional detuvo nueva vez al exponente urbano Elvis Manuel Santos Alcántara, conocido como Onguito Wa, durante un operativo realizado en la provincia San Cristóbal, donde las autoridades ocuparon una pistola que, según el informe preliminar, era portada de manera ilegal.

Junto al artista urbano también fue detenido Ángel Gabriel Rosario de la Rosa, de 36 años, quien se desplazaba con él en una yipeta Honda CR-V color negro.

De acuerdo con el reporte policial, ambos fueron interceptados por agentes de la Dirección Regional San Cristóbal durante un operativo preventivo y de inteligencia realizado en la calle Sánchez Vieja, del sector Doña Ana.

Ocuparon una Glock 19 con 17 cápsulas

Durante la inspección del vehículo, los agentes localizaron debajo del asiento trasero izquierdo una pistola Glock 19, con su cargador y 17 cápsulas calibre 9 milímetros.

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Las verificaciones realizadas por las autoridades establecieron que el arma era portada sin la documentación legal correspondiente, por lo que fue ocupada de inmediato.

La Policía informó que los detenidos y las evidencias fueron puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes, mientras continúan las investigaciones del caso.

Un historial de detenciones y procesos judiciales

La nueva detención se suma a otros episodios judiciales y policiales en los que ha estado involucrado Onguito Wa en los últimos años.

Uno de los casos más graves ocurrió tras el accidente de tránsito del 29 de octubre de 2022, en el que murió el ciudadano haitiano Elma Avener, de 25 años, luego de ser impactado por una yipeta en la avenida Duarte, en el Distrito Nacional. Por ese hecho, el exponente urbano fue condenado en marzo de 2025 a tres años de prisión y al pago de una multa equivalente a 50 salarios mínimos.

En junio de 2023, el urbano había sido puesto en libertad por el Tribunal Especial de Tránsito del Distrito Nacional, luego de cumplir varios meses de prisión preventiva por ese caso. En esa ocasión, se le impuso presentación periódica e impedimento de salida del país.

En marzo de 2024, medios locales reportaron que Onguito Wa fue detenido por agentes de la Dirección Central de Investigaciones Criminales, Dicrim, durante un allanamiento en Cristo Rey, junto a otras personas que eran buscadas por distintos delitos. En ese momento, las autoridades indicaron que sería puesto a disposición del Ministerio Público para fines de investigación.

En enero de 2025, el artista urbano volvió a ser detenido, esta vez por su presunta vinculación a un caso de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas, relacionado con un tiroteo en el sector Los Mina, donde resultó herido un motoconchista identificado como Freisi José Báez Ciprián. Por ese expediente, un tribunal de Santo Domingo Este le impuso tres meses de prisión preventiva.

Además de esos procesos, el nombre del intérprete ha sido asociado en distintos reportes periodísticos a varios incidentes de tránsito registrados entre 2020 y 2022, algunos de los cuales generaron críticas públicas por su comportamiento en las vías.

Bajo investigación del Ministerio Público

Con esta nueva detención en San Cristóbal, el Ministerio Público deberá determinar las responsabilidades correspondientes sobre el arma ocupada y las circunstancias en que fue localizada dentro del vehículo en que se desplazaban los detenidos.

Hasta el momento, la información oficial establece que la pistola fue ocupada sin la documentación legal requerida, mientras las autoridades continúan profundizando las investigaciones.

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