Viajar a Estados Unidos sin solicitar una visa de visitante es una posibilidad para ciudadanos de determinados países, mediante el Sistema Electrónico para la Autorización de Viajes (ESTA, por sus siglas en inglés). Sin embargo, esta alternativa no está disponible para todos los extranjeros ni representa un cambio general en los requisitos migratorios estadounidenses.

El ESTA forma parte del Programa de Exención de Visas (Visa Waiver Program o VWP), que permite a ciudadanos de países participantes viajar a Estados Unidos por turismo o negocios durante un máximo de 90 días, siempre que cumplan las condiciones establecidas por las autoridades.

Para los dominicanos hay una precisión importante: República Dominicana no figura entre los países incluidos en el programa, por lo que un ciudadano que solamente tenga pasaporte dominicano no puede solicitar esta autorización para sustituir la visa estadounidense.

¿Qué es el ESTA y quiénes pueden solicitarlo?

El ESTA es un sistema electrónico administrado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) para determinar si un viajero reúne las condiciones para trasladarse al país bajo el Programa de Exención de Visas.

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No es una visa ni sustituye el proceso ordinario de solicitud de visado. Está reservado a ciudadanos o nacionales de los países participantes en el VWP que viajen por motivos permitidos, principalmente turismo o negocios, durante un período de hasta 90 días.

La lista oficial incluye países como España, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido, Chile, Israel y Corea del Sur, entre otros. Chile es el único país latinoamericano incluido en el programa.

La elegibilidad depende de la nacionalidad del viajero, no simplemente de que resida en uno de los países participantes.

¿Cuáles son los requisitos para obtener el ESTA?

De acuerdo con la información de las autoridades estadounidenses, quienes pueden acogerse al Programa de Exención de Visas deben cumplir varias condiciones:

Ser ciudadano de un país participante: tener la nacionalidad de uno de los países incluidos en el Visa Waiver Program.

tener la nacionalidad de uno de los países incluidos en el Visa Waiver Program. Contar con un pasaporte electrónico: el documento debe incorporar un chip de identificación y cumplir los estándares internacionales.

el documento debe incorporar un chip de identificación y cumplir los estándares internacionales. Tener una autorización ESTA aprobada: debe obtenerse antes de abordar el transporte hacia Estados Unidos.

debe obtenerse antes de abordar el transporte hacia Estados Unidos. Viajar por un motivo permitido: turismo, vacaciones, visitas familiares, determinados viajes de negocios o tratamientos médicos, entre otros.

turismo, vacaciones, visitas familiares, determinados viajes de negocios o tratamientos médicos, entre otros. No permanecer más de 90 días: el programa no permite extender la estadía más allá del período autorizado.

La autorización también está sujeta a restricciones particulares. Por ejemplo, determinados viajes previos a países incluidos en las disposiciones de seguridad estadounidenses o ciertas condiciones de doble nacionalidad pueden afectar la elegibilidad.

¿Cómo solicitar la autorización ESTA?

La solicitud se realiza por internet, a través del portal oficial de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

El procedimiento contempla estos pasos:

Entrar al sitio oficial esta.cbp.dhs.gov. Seleccionar la opción para crear una nueva solicitud. Completar los datos personales y la información del pasaporte. Proporcionar los datos de contacto y del viaje que solicite el formulario. Responder las preguntas de elegibilidad y seguridad. Revisar la información antes de enviarla. Realizar el pago correspondiente y consultar el estado de la solicitud.

El sistema permite presentar solicitudes individuales o gestionar varias solicitudes en grupo. Cada viajero debe contar con su propia autorización aprobada, incluidos los menores de edad.

¿Cuánto cuesta el ESTA y cuánto tiempo dura?

La tarifa oficial de solicitud es de US$40.62, según el portal de ESTA consultado el 21 de noviembre de 2026. El pago puede realizarse mediante los métodos electrónicos aceptados por el sistema, entre ellos tarjetas Visa, Mastercard y American Express, además de PayPal.

Una autorización aprobada tiene, por lo general, una vigencia de dos años o hasta la fecha de vencimiento del pasaporte, lo que ocurra primero. Durante ese período puede utilizarse para varios viajes, siempre que se mantengan las condiciones de elegibilidad.

La vigencia de dos años no significa que el viajero pueda permanecer ese tiempo en Estados Unidos: cada visita bajo el programa está limitada a un máximo de 90 días.

La CBP recomienda solicitar la autorización al reservar el viaje y hacerlo con suficiente antelación. La respuesta puede tardar hasta 72 horas.

¿El ESTA garantiza la entrada a Estados Unidos?

No. La aprobación del ESTA permite al viajero abordar un medio de transporte con destino a Estados Unidos bajo el Programa de Exención de Visas, pero no garantiza que será admitido al llegar.

La decisión final corresponde a los funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza en el puerto de entrada, quienes determinan si la persona cumple las condiciones para ingresar.

Además, el programa no autoriza a trabajar, estudiar con créditos académicos ni establecer residencia permanente en Estados Unidos.

¿Pueden los dominicanos viajar sin visa estadounidense mediante el ESTA?

Los ciudadanos dominicanos que únicamente poseen pasaporte de República Dominicana no califican para solicitar ESTA, debido a que el país no forma parte del Programa de Exención de Visas.

Una persona dominicana que también tenga la ciudadanía de un país participante podría reunir las condiciones para solicitar la autorización utilizando el pasaporte de esa nacionalidad, siempre que cumpla los demás requisitos y no esté afectada por alguna de las restricciones del programa.

Por tanto, el ESTA no elimina el requisito de visa para los dominicanos en general. Quienes viajen con pasaporte dominicano y necesiten visitar Estados Unidos por turismo o negocios deben seguir el procedimiento de visado correspondiente.

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