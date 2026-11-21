El Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra 22 personas arrestadas durante la Operación Rompeolas, una investigación contra una estructura de narcotráfico transnacional y lavado de activos que operaba desde República Dominicana y tenía conexiones con Colombia y Puerto Rico.

Además, el órgano persecutor pidió que el caso sea declarado complejo ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Altagracia.

Entre los señalados figuran Fausto Candelario Ortiz, conocido como Pacha o el Brother, identificado por los investigadores como presunto cabecilla de la organización, y Yovani Candelario Ortiz, alias Pachasito, Caco o Franklin el Hombre, a quien atribuyen la coordinación operativa de la estructura.

La solicitud de medida de coerción fue presentada por la procuradora adjunta Sourelly Jáquez, titular de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Drogas Narcóticas, junto a los fiscales Gabriela Gómez y Andrés Mena Marte.

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La audiencia fue fijada para el lunes 23 de noviembre, a las 2:00 de la tarde.

Una red de narcotráfico internacional

Según el Ministerio Público, la organización recibía cargamentos de drogas procedentes de La Guajira, Colombia, y coordinaba su traslado desde las costas dominicanas hacia Puerto Rico. La ruta tenía como destinos finales Estados Unidos y Europa.

Las autoridades ejecutaron 65 allanamientos simultáneos el jueves 19 de noviembre, con la participación de más de 80 fiscales y aproximadamente 650 agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros de la Policía Nacional.

Los operativos abarcaron las provincias La Altagracia, El Seibo y Duarte, así como el Distrito Nacional y Santo Domingo Este.

Las investigaciones identificaron el uso de lanchas rápidas tipo Go-Fast y embarcaciones de recreo para transportar los cargamentos. La estructura mantenía parte de sus operaciones en los municipios de Higüey y Miches.

Ocupaciones por más de RD$3,100 millones

Como resultado de los operativos, las autoridades ocuparon vehículos, armas de fuego y dinero en efectivo en pesos dominicanos, dólares y euros.

También iniciaron los procedimientos para incautar casas, apartamentos, fincas y establecimientos comerciales presuntamente vinculados con las operaciones financieras de la organización.

El Ministerio Público reportó ocupaciones por un monto de RD$3,112,639,600, equivalentes a unos US$5.5 millones.

La investigación también permitió identificar a personas presuntamente relacionadas con el lavado de activos.

Arresto de uno de los investigados en Colombia

La cooperación internacional permitió el arresto en Cali, Colombia, de César Augusto Rodríguez Severino, conocido como Dondy, de 55 años.

El detenido es requerido por las autoridades dominicanas por presunta asociación de malhechores, tráfico internacional de drogas y lavado de activos.

Su captura se produjo el 19 de noviembre, mediante una operación coordinada entre las oficinas de Interpol de Santo Domingo y Bogotá y las autoridades migratorias colombianas.

El Ministerio Público informó que otras personas vinculadas a la organización permanecen prófugas.

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