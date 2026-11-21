Un sismo de magnitud 3.1 se registró la tarde de este sábado 21 de noviembre en el océano Atlántico, a unos 16.6 kilómetros al norte de Cabarete, provincia Puerto Plata, de acuerdo con los datos preliminares del Centro Nacional de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

El movimiento ocurrió a las 4:05 de la tarde, hora local, y tuvo una profundidad de 24.4 kilómetros, según la ficha publicada en la plataforma de monitoreo sísmico de la institución.

El registro sitúa el evento en las coordenadas 19.899 de latitud y -70.391 de longitud, en una zona marítima al norte de la costa de Puerto Plata.

¿Dónde ocurrió el temblor y cuál fue su magnitud?

El Centro Nacional de Sismología clasificó el evento con una magnitud de 3.1. En la escala de referencia que utiliza la institución, los movimientos entre 2.0 y 3.9 se consideran de magnitud menor y raramente son sentidos.

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La información disponible en la ficha consultada tiene carácter preliminar. El registro no incluye datos sobre personas afectadas ni daños materiales.

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