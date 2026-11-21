Un avión con más de 60 pasajeros se salió de la pista del aeropuerto de Santa Rosa, en la provincia ecuatoriana de El Oro, fronteriza con Perú, sin dejar víctimas, según los reportes preliminares.

El alcalde de Santa Rosa, Larry Vite Cevallos, indicó que anoche la "aeronave perdió pista, aparentemente por explosión de un neumático al aterrizar. 63 personas viajaban en el avión, que resultaron gracias a Dios, sin novedades mayores".

Añadió que el cuerpo bomberos de Santa Rosa acudió al punto para colaborar en las labores de ayuda ante el suceso.

La televisión Ecuavisa anotó que Leonel Tenesaca, supervisor del aeropuerto, explicó que a bordo de la aeronave se encontraban 65 pasajeros, que viajaban en la ruta Quito (capital de Ecuador y situada en la provincia de Pichincha)-Santa Rosa (provincia de El Oro).

En redes sociales circula la imagen del Boeing 737-500 de Aeroregional que quedó sobre la maleza tras salirse de la pista en el aeropuerto de Santa Rosa durante el aterrizaje.